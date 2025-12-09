Mestna občina Ljubljana bo na odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi vozovnic LPP, vložila predlog revizije na vrhovno sodišče. "Zgodba zunajparlamentarne stranke Pirati, ki je uspela s to tožbo, ne more biti uspešna," je ocenil župan Zoran Janković.

"Upravno sodišče je moj sklep razveljavilo, ni pa napisalo, kaj moram narediti. Spremenjene cene tako ostajajo v veljavi," je na današnji novinarski konferenci povedal Janković. Čeprav je upravno sodišče sprejelo drugačno stališče, so v občini prepričani, da gre za posamičen akt, zoper katerega referendum ni dopusten. Občina pa je nepravilno ravnala, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, je priznal Janković.

Zadnja podražitev vozovnic LPP leta 2012

A to po njegovem prepričanju ne spremeni dejstva, da je za takšne odločitve referendum nedopusten, saj bi bilo potem lahko vse zastonj. Občina danes za subvencije za Ljubljanski potniški promet (LPP) namenja 17 milijonov evrov, zadnja podražitev je bila leta 2012, je med drugim navedel.

Kot so po sodbi upravnega sodišča navedli Pirati, je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen, so pojasnili.

Ljubljanski mestni svet je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni namesto 1,30 evra znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Cene terminskih vozovnic so ostale nespremenjene.