Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 12. 2025,
16.28

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
vozovnice LPP Ljubljana Zoran Janković

Torek, 9. 12. 2025, 16.28

1 ura, 12 minut

Janković o referendumski pobudi proti podražitvi LPP: Zgodba ne more biti uspešna

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Zoran Janković | Župan Janković je priznal, da je občina ravnala nepravilno, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni. | Foto STA

Župan Janković je priznal, da je občina ravnala nepravilno, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni.

Foto: STA

Mestna občina Ljubljana bo na odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi vozovnic LPP, vložila predlog revizije na vrhovno sodišče. "Zgodba zunajparlamentarne stranke Pirati, ki je uspela s to tožbo, ne more biti uspešna," je ocenil župan Zoran Janković.

"Upravno sodišče je moj sklep razveljavilo, ni pa napisalo, kaj moram narediti. Spremenjene cene tako ostajajo v veljavi," je na današnji novinarski konferenci povedal Janković. Čeprav je upravno sodišče sprejelo drugačno stališče, so v občini prepričani, da gre za posamičen akt, zoper katerega referendum ni dopusten. Občina pa je nepravilno ravnala, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, je priznal Janković.

Zadnja podražitev vozovnic LPP leta 2012

A to po njegovem prepričanju ne spremeni dejstva, da je za takšne odločitve referendum nedopusten, saj bi bilo potem lahko vse zastonj. Občina danes za subvencije za Ljubljanski potniški promet (LPP) namenja 17 milijonov evrov, zadnja podražitev je bila leta 2012, je med drugim navedel.

Kot so po sodbi upravnega sodišča navedli Pirati, je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen, so pojasnili.

Ljubljanski mestni svet je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni namesto 1,30 evra znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Cene terminskih vozovnic so ostale nespremenjene.

Zoran Janković
Novice Sodišče razveljavilo Jankovićevo zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi LPP
predstavitev novih avtobusov LPP, vodikov pogon
Novice LPP z novimi avtobusi na vodikov pogon korak bližje ogljični nevtralnosti
Zoran Janković
Novice Janković v Delu: Golob je postal izjemen premier
vozovnice LPP Ljubljana Zoran Janković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.