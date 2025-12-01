Janković v Delu: Golob je postal izjemen premier

V času, ko se politična Slovenija ogreva za volitve 2026, je ljubljanski župan Zoran Janković v intervjuju za Delo jasno začrtal mejo med dvema modeloma vladanja: med Golobovo vlado, ki je po njegovem mnenju v zadnjem letu in pol odprla ključne reforme in stabilizirala razmere v državi, ter Janševimi mandati, ki jih opisuje kot obdobje represije, konfliktov in finančnih rezov občinam. Pove, da je bilo zadnje leto in pol izjemno uspešno predvsem zato, ker "smo znova živeli v miru, brez vodnih topov, solzivca in protestov", ki so zaznamovali pretekla obdobja. Posebej izpostavi, da Golobova vlada Ljubljani – drugače kot prva Janševa – ni odvzela tretjine sredstev. Kot pravi, je "Robert Golob v dejanjih postal izjemen premier", zato pričakuje, da bo "leva opcija zmagala".

V ozadju dogajanja na Dolenjskem in zaostrenih razmer v romskih naseljih Janković vidi predvsem desetletja nereševanja težav. Primerja ga s Prekmurjem, kjer so se po njegovem mnenju stvari reševale drugače in bolj sistematično. Ključno se mu zdi, da morajo Romi spoštovati zakone, država in občine pa jim morajo omogočiti osnovne pogoje za normalno življenje – legalizacijo naselij, dostop do pitne vode, odvoz smeti, vrtec in predvsem to, da otroci hodijo v šolo. Po njegovi oceni je po incidentih sledil politični obračun, ki ga je premier Robert Golob "izvrstno končal že prvi dan". V ta okvir po njegovem mnenju sodi tudi t. i. Šutarjev zakon. Janković ga podpira in ga razume kot iskanje ravnotežja med varnostjo, do katere imamo vsi pravico, in varovanjem človekovih pravic.

Janković o uspehih Golobove vlade

Janković se v intervjuju odkrito opredeli: je "velik podpornik" vlade Roberta Goloba. Zadnje leto in pol ocenjuje kot izjemno uspešno, čeprav prizna, da "prvo leto in pol" ni bilo najboljše. Največ mu pomeni, da v državi živimo v miru, brez vodnih topov, solzivca in množičnih protestov, kakršnim smo bili priča v preteklosti. Med konkretne dosežke te vlade uvršča zakon o dolgotrajni oskrbi, pokojninsko reformo – posebej poudari, da so jo podpisali tudi sindikati –, začetek zdravstvene reforme, dvig minimalne plače in približno sto milijonov evrov letno za stanovanjsko politiko.

Dolgotrajna oskrba: Nič narejenega? 500 evrov manj pravi drugače.

Zelo jasno zavrne očitke, da pri dolgotrajni oskrbi "ni bilo narejenega nič". Po njegovih besedah bodo ljudje, ki imajo starše v domovih za starejše, plačevali več kot petsto evrov manj na mesec kot do zdaj, kar vidi kot velik uspeh. V isti paket umešča tudi božičnico (zimski dodatek), hiter odziv na dogajanje na Dolenjskem in sprejetje Šutarjevega zakona ter dodatna evropska sredstva in pohvale za drugi tir. Kot pomembne poudari tudi več denarja za znanost in državne projekte, vzpostavitev centra za umetno inteligenco v Mariboru in povišanje povprečnine na 835 evrov, kar po njegovem mnenju predstavlja velik uspeh za občine.

Janković poudari, da pri dolgotrajni oskrbi ne sprejme razlage, da je vlada pobrala le denar in niso naredili nič: "Ljudje, ki imajo starše v domu starejših, bodo plačali več kot 500 evrov manj na mesec kot do zdaj. To je ogromen uspeh – pa tudi božičnica." Foto: Shutterstock

Janković: Trdim, da je Robert Golob v dejanjih postal izjemen premier

Za Ljubljano posebej izpostavi, da Golobova vlada mestu ni vzela tretjine denarja, kar je po njegovih besedah storila prva Janševa vlada. Z aktualno vlado imajo "dobre, korektne odnose". Našteje vrsto projektov, pri katerih sodelujejo z državo in kjer črpajo evropski denar: ceste, električni in vodikovi avtobusi, prehod iz premoga na biomaso, bazen Vevče, potniški center Ljubljana, protipoplavni ukrepi (Mali graben, nasipi), sežigalnica ter mestna stanovanja. Trdi, da je napredek viden po vsej Sloveniji in da je Robert Golob "v dejanjih postal izjemen premier", ki ima velik ugled med kolegi v Evropi.

Janković pojasnjuje, da je Ljubljana po poplavah leta 2023 z donacijami reševala hiše, država pa zdaj gradi ključne protipoplavne nasipe; po ureditvi Malega grabna bo po njegovem mnenju mestu manjkala le še ena rešitev do popolne poplavne varnosti. Foto: Shutterstock

Od sodelovanja do solzivca: Janković o času tretje Janševe vlade

S tretjo Janševo vlado so po njegovih besedah v času covida sicer sodelovali, saj je bila Ljubljana kot največje mesto najbolj izpostavljena. Sodelovanje se je prelomilo pri uporabi vodnih topov in solzivca, ko se je po njegovem mnenju vse skupaj "nehalo". Za obdobje covida pravi, da je bilo sprejetih veliko povsem nelogičnih omejevalnih ukrepov. Kljub temu poudari, da je bilo operativno sodelovanje z nekaterimi Janševimi ministri dobro.

Janković za Delo pove, da ima ljubljanska občina s to vlado dobre, korektne odnose: "Dobili smo evropski denar za vse ceste, čakamo na odločitev za sežigalnico, tu brez vlade ne gre. Pripravili so koncesijo, na katero se bomo prijavili, z gradnjo sežigalnice bomo v 70 odstotkih samozadostni, stroški za ogrevanje bodo nižji." Foto: Bojan Puhek

Božičnica kot test gospodarstva: Kdor pravi, da ga bo to uničilo, je že na robu

Ena od ključnih preizkušenj za vlado in gospodarstvo je letos božičnica. Janković jo jasno podpira. Spomni, da je "človek največji kapital" podjetja in da je svojim kolegom v gospodarstvu vedno govoril, da je na božičnico brez davka treba "dodati še enkrat toliko". Podjetja, ki trdijo, da jih bo božičnica spravila v stečaj, so po njegovem mnenju v resnici že zdaj blizu stečaja. Božičnico vidi kot potezo v pravem trenutku – in dodaja, da jo bodo letos prvič dobili tudi zaposleni v ljubljanskih občinskih podjetjih; po njegovih besedah se bodo v holdingu izplačali zneski 1.400 evrov. Po njegovem mnenju je treba dobre delavce nagraditi, slabe pa izločiti.

Janković: "Ko nekateri razlagajo, da bo njihovo podjetje zaradi božičnice šlo v stečaj, je to podjetje takrat že blizu stečaja. Božičnica je prišla v pravem trenutku." Foto: Shutterstock

Zmaga levice obeta: Golob bo vodil naslednjo vlado

Pri pogledu naprej, proti volitvam leta 2026, je Janković brez zadržkov. Prepričan je, da bo "zmagala leva opcija" in da bo Robert Golob vodil tudi naslednjo vlado. Novi stranki Demokrati Anžeta Logarja in Prerod Vladimirja Prebiliča ocenjuje predvsem skozi prizmo razmerij na levem in desnem polu. Za Logarja pravi, da spada "v blok Janeza Janše". Spomni, da je bil Logar njegov protikandidat na županskih volitvah, da je bil predsednik sveta SDS in da si ne predstavlja scenarija, v katerem bi Logar po vsem tem šel v koalicijo z Robertom Golobom in ne z Janezom Janšo. Zato njegove Demokrate jasno umešča na desnico.

O Robertu Golobu pravi, da je "v dejanjih postal izjemen premier" in da bo po volitvah 2026 znova vodil vlado. Foto: Reuters

Prebiličeva stranka po Jankovićevem mnenju prispeva k razdrobljenosti levega pola. Opozarja, da lahko "v nič gre pet, šest odstotkov glasov" in da je razpršitev realen problem. Prebilič se je po njegovem mnenju za samostojno pot odločil na podlagi dobrega rezultata na predsedniških volitvah, a volivci bodo na koncu odločili, kdo je najboljši kandidat. Kljub temu ostaja v svoji napovedi miren: verjame, da bo Golob po volitvah še naprej premier.