Ljubljanski potniški promet (LPP) je predstavil tri nove avtobuse na vodikov pogon, s pomočjo katerih po besedah namestnika direktorja družbe Roka Viharja v Ljubljani zasledujejo cilj, da javni potniški promet v prestolnici do leta 2030 postane ogljično nevtralen. Avtobusi bodo z zunanjo podobno občane opozarjali na posledice podnebnih sprememb.

"Novi avtobusi na vodikov pogon LPP so korak v smer, ki jo slovenski promet nujno potrebuje - v smer razogljičenja," je ob predstavitvi treh novih avtobusov na Kongresnem trgu v Ljubljani poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Po ministrovih opozorilih je promet še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. "Če želimo do leta 2045 doseči podnebno nevtralnost, moramo že danes odločno ukrepati in začeti zmanjševati emisije toplogrednih plinov," je poudaril.

V ljubljanskem javnem potniškem prometu želijo ogljično nevtralni postati do leta 2030, je dejal namestnik direktorja LPP Vihar. Cilj lahko po njegovih besedah zasledujejo tudi zaradi državnega sofinanciranja tovrstnih vozil.

Kot je spomnil Kumer, so v preteklih letih občinam zagotovili 40 milijonov evrov iz podnebnega sklada za nakup brezemisijskih avtobusov in kombijev, danes predstavljeni avtobusi pa so le del vozil, ki so bila podprta s temi sredstvi.

Občinam bodo omogočili nova naročila brezemisijskih vozil

"Prejšnji teden smo že objavili nov razpis v višini 45 milijonov evrov, s katerim bomo občinam omogočili nova naročila brezemisijskih vozil. Vse občine vabim, naj sredstva izkoristijo in posodobijo javni potniški promet," je dejal Kumer.

Med ukrepi, s katerimi na ministrstvu spodbujajo rabo trajnostnih načinov prevoza, je izpostavil tudi prenovo avtobusnih prevozov z novimi koncesijami v medkrajevnem prometu. Poleg vozil je po njegovih besedah pomembna tudi infrastruktura, ki daje prednost avtobusom, pešcem in kolesarjem.

"Primer dobre prakse je nedavna prenova Linhartove ceste, kjer so urejeni tako rumeni pasovi za avtobuse kot površina za pešce in za kolesarje. Takšni projekti dokazujejo, da se prostor lahko ureja v korist javnega prometa in aktivnih oblik mobilnosti," je dejal Kumer.

Začetek nove dobe

Tudi podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik je poudaril, da mora občina na eni strani zagotoviti ustrezno infrastrukturo, hkrati pa "narediti vse, da bodo alternative za trajnostno mobilnost na voljo". Ena od stvari je tudi sprememba kulture potnikov, je dodal.

Vihar je danes predstavljene avtobuse označil za začetek nove dobe. "To je zelo pomemben mejnik, ki ga lahko uvrščamo ob bok uvedbi tramvaja ali uvedbi trolejbusov v preteklosti. Gremo namreč na popolnoma nov način pogona avtobusov," je poudaril.

Avtobusi pri delovanju ne sproščajo popolnoma nobenih emisij

Po Viharjevih besedah ne gre samo za ogljično nevtralne avtobuse, ampak tudi za brezemisijske avtobuse, kar pomeni, da pri svojem delovanju ne sproščajo popolnoma nobenih emisij, razen vodne pare. V prihodnjih petih letih bodo po njegovih besedah vozni park dopolnili s stotimi podobnimi avtobusi - to pomeni brezemisijskimi avtobusi, med njimi bodo tudi takšni na vodik.

Trije avtobusi, ki so jih predstavili danes, imajo tudi vpadljivo podobo. Pobarvani so s podnebnimi črtami, ki po Kumrovih pojasnilih kažejo, kaj se dogaja z našim planetom oziroma podnebjem. Črte brez številk in grafov jasno pokažejo trend segrevanja in delujejo kot orodje javnega ozaveščanja.