V četrtek, okoli 17.30 ure, se je na avtobusni postaji Bavarski dvor v središču Ljubljane zgodil napad na voznika avtobusa. 37-letni napadalec ga je zabodel z nožem in pobegnil, a ga je policija še isti večer izsledila. Predstavnik ljubljanske policijske uprave Primož Podbelšek je pojasnil, da motiv za napad še ugotavljajo, je pa osumljenca v preteklosti policija že obravnavala za kazniva dejanja, tudi za nasilje. Za 24ur je spregovoril moški, ki ga je osumljenec napadel pred mesecem dni in ga porezal po nogi in trebuhu. Na družbenem omrežju pa se je pojavil zapis ženske ki trdi, da je osumljenec grozil njej in njenemu otroku s smrtjo.

Na petkovi novinarski konferenci je predstavnik ljubljanske policijske uprave Primož Podbelšek povedal, da je policija 37-letnega osumljenca, ki je v četrtek pozno popoldan zabodel voznika avtobusa, v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi nasilje. Zaradi interesa preiskave več podrobnosti ni želel razkriti.

Za 24 ur je spregovoril moški, ki ga je 37-letnik napadel oktobra, ko je sprehajal psa. Zagrozil mu je z nožem z boksarjem in mu zadal tri vreznine na nogi in eno na trebuhu. Ker se sam rekreativno ukvarja z boksom, je skušal napadalca obvladati. Nekako mu je uspelo pobegniti, a mu je 37-letnik sledil do doma in ga obmetaval s kamni in granitnimi kockami, je dogajanje opisal za omenjeni medij.

Napad je prijavil policiji, ki je potrdila, da so 37-letnika že obravnavali. Kot je pojasnil Podbelšek, dogodek obravnava PP Bežigrad in je v fazi kazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil in obveščeno bo državno tožilstvo.

Napadel mamo z otrokom

Na družbenih omrežjih je zaokrožil zapis o še enem napadu 37-letnika, tokrat na žensko z otrokom. Kot je zapisala ženska, ji je grozil med sprehodom z vozičkom."Kar naenkrat je stal pred menoj, vihtel nož in kričal 'kill child'," je opisala.

Kot pojasnjujejo na policiji, s strani sodišča osumljenemu do danes še ni bila izrečena kazenska sankcija.

V teku intenzivna kriminalistična preiskava

V primeru napada na voznika avtobusa poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Kot je v Odmevih na TV Slovenija povedal Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, policija motiv napada še ugotavlja, okoliščine dogodka pa ostajajo predmet preiskave.

Zrinski je ob tem poudaril, da je skrb za varnost prebivalcev odveč. Policisti so na ulicah močno prisotni, ob koncih tedna pa nadzor dodatno okrepijo, da zagotovijo čim višjo raven varnosti v prestolnici.

Voznik avtobusa se zaradi hudih poškodb še naprej zdravi v bolnišnici.