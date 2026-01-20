Redarji v Štepanjskem naselju v dveh dneh izdali več kot sto odredb za odvoz vozil

Redarji so v nadzoru na območju Štepanjskega naselja v Ljubljani, kjer od prejšnjega tedna velja nov parkirni režim, v ponedeljek in danes zjutraj izdali več kot sto odredb za odvoz vozil, je navedel Bojan Petek iz mestnega redarstva. Gre predvsem za parkiranje na zelenicah, pločnikih in intervencijskih poteh.

Kot je na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića pojasnil vodja odseka za redarstvo Mestne občine Ljubljana (Mol) Bojan Petek, so mestni redarji v sodelovanju z nadzorniki javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) v ponedeljek in danes v jutranjih urah opravili nadzor na območju Štepanjskega naselja, in sicer nad nepravilnim parkiranjem, neplačilom parkirnine in dovolilnicami za parkiranje. Po njegovih besedah so redarji ukrepali predvsem zaradi kršitev nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, pločnikih, intervencijskih poteh, območju za pešce in drugih neprimernih mestih, zaradi česar je lahko ogroženo, oteženo ali ovirano gibanje pešcev.

V ponedeljkovem nadzoru so redarji ugotovili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz vozil, v današnjem pa so ugotovili 47 kršitev in izdali 38 odredb za odvoz vozil, je navedel Petek. Dodal je, da je bilo kršitev še več, a so se osredotočali predvsem na zgoraj naštete. "Primerjava ponedeljkovega in današnjega nadzora sicer kaže na določeno izboljšanje stanja, ki pa je po naši oceni nezadovoljivo, saj je število ugotovljenih kršitev še vedno previsoko," je dejal.

Štepanjsko naselje in Galjevica 2

Vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju LPT Igor Novak pa je pojasnil, da so s pajkom v ponedeljek odpeljali 11 vozil, danes pa osem. V ponedeljkovem nadzoru so po njegovih navedbah izdali 46 obvestil o neplačani parkirnini, v današnjem pa 26. Veliko avtomobilov je imelo nameščene brezplačne dovolilnice, plačanih pa je bilo deset nočnih parkirnin, je še dejal Novak.

Ob tem je napovedal, da z današnjim dnem povečujejo nadzore na celotnem območju občine "z jasnim ciljem, da bodo imeli stanovalci tega območja bolj urejeno parkirno politiko". Stanovalce z območij v Štepanjskem naselju in na Galjevici 2 je še enkrat pozval, da si čim prej uredijo parkirne dovolilnice, ki so brezplačne do 30. junija, nato pa bo strošek dovolilnice za prvi avto 60 evrov na leto.

Po njegovih besedah so v zadnjem tednu zaznali povečan pritisk na parkirišča na Bilečanski ulici ter na območju Fužin, kjer do zdaj večjih težav s parkiranjem niso imeli. Kombiji iz Štepanjskega naselja so se preselili na območje Fužin, stanovalci se pogosto pritožujejo nad dnevnimi migranti, ki želijo parkirati brezplačno, je pojasnil. Stanovalcem Fužin predlagajo, da podajo pobudo za ureditev parkirnega režima, občina pa jim bo zagotovila parkirne dovolilnice, ki bi bile predvidoma od aprila ali maja za obdobje šestih mesecev brezplačne. "Naš cilj ni kaznovanje, temveč red, pravičnost in boljša kakovost bivanja za stanovalce teh območij," je še poudaril Novak.

Polletno testno obdobje

Župan Zoran Janković je pojasnil, da so območje Štepanjskega naselja, ki ima največ težav s parkiranjem, "na pobudo samih Štepanjcev vzeli kot območje testiranja boljših pogojev", po šestih mesecih pa bodo videli rezultat. Župan je prepričan, da bo dovolj parkirnih mest, če bo izdana ena dovolilnica na eno stanovanje, za kar se po podatkih iz ankete zavzema tudi večina tamkajšnjih prebivalcev. Ob tem bo po njegovi napovedi nastalo še nekaj novih.

Opozoril je, da tudi vozila z dovolilnico ne morejo parkirati na zelenici ali pločniku in da bodo ta vozila odpeljali. "Prevzamem nase krivdo za vse to, imajo pravico, da se bodo odločili, kaj bodo naredili s svojim županom, ampak jaz v ta projekt verjamem," je dodal.

Od prejšnjega tedna je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.