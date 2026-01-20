"Tole ni vrsta za koncert. To je UKC Maribor," je ob fotografiji, na kateri je videti ljudi, ki ponoči na mrazu in v snegu čakajo v vrsti za parkomat, zapisal zgroženi občan Maribora. Kot je pojasnil, gre za zaposlene UKC Maribor, ki čakajo, da bodo lahko kupili parkirne kartice, ki se sprostijo enkrat tedensko, natančno ob polnoči. Brez te namreč v bližini svojega delovnega mesta ne morejo parkirati.

UKC Maribor ima več kot 3.700 zaposlenih in je največji delodajalec v mestu ter ena najpomembnejših bolnišnic v Sloveniji. Ljudje se na delo v drugo najpomembnejšo bolnišnico vozijo iz drugih občin, nekateri prevozijo tudi 30, 40 ali več kilometrov.

Potem morajo najti še parkirno mesto, a tega si lahko zagotovijo le, če parkirno kartico kupijo pravočasno. To pa je le enkrat tedensko, točno ob polnoči. "Če jo dobiš – imaš srečo. Če ne – nimaš parkirišča. Tudi če delaš nočno. Tudi če si dežuren. Tudi če naslednji dan skrbiš za paciente," še zapiše šokirani občan, ki je na Facebooku objavil fotografijo in zapis.

"Parkirnih mest ni dovolj, prostora ni mogoče ustvariti čez noč, problem je kompleksen," našteje, "ampak tole, kar gledate na sliki, ni rešitev," poudari.

Parkirnih mest v bližini UKC Maribor ni dovolj. Foto: Google Maps/posnetek zaslona

"To je loterija"

Kot še navaja, parkirišče upravlja Best in Parking, UKC Maribor pa s tem sistemom živi, ker druge rešitve ni. "Ampak bodimo iskreni: to ni sistem, to ni organizacija, to je loterija. In to za skoraj 4.000 ljudi, od katerih pričakujemo profesionalnost, mirnost in sočutje ne glede na uro, izmeno ali utrujenost."

Ob tem se sprašuje, "ali je res edina možnost, da zaposleni ponoči stojijo v vrsti, da sploh lahko pridejo v službo? Ali res ni mogoče vzpostaviti drugačnega modela prodaje kartic, jasne prioritete za nočne in dežurne, rešitve, ki ne temelji na sreči, poznanstvih in 'kdo prej pride'?"

"To ni napad. To je realnost zaposlenih. In realnost, ki si zasluži boljšo rešitev," je sklenil pisec objave na Facebooku.

Po pojasnila na UKC Maribor

Za pojasnila smo se obrnili na UKC Maribor in preverili, zakaj imajo tako slabo urejen, lahko rečemo celo nehuman parkirni sistem. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.