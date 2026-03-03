Janković: Ukrepi za Štepanjsko naselje so nedvomno koristni

Ukrepi, izvedeni oziroma načrtovani za Štepanjsko naselje, so dolgoročno nedvomno koristni, so prepričani na Mestni občini Ljubljana. Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril župan Zoran Janković s sodelavci, ne gre le za ukrepe na področju parkiranja. Spomnil je, da so rešitve nastale v sodelovanju s prebivalci območja.

Ukrepi v Štepanjskem naselju temeljijo na novi celostni prometni strategiji, ki jo je mestni svet sprejel oktobra lani, pri njej pa je sodelovalo okoli pet tisoč ljudi, od tega 200 predstavnikov strokovne javnosti, je na županovi novinarski konferenci dejala vodja občinskega odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak.

Predvideni dve novi točki za izposojo električnih avtomobilov

"Zdi se, da se celotna zgodba odvija samo okoli parkiranja, a je v resnici precej širša in bolj celovita," je poudarila. Na območju tako izvajajo različna dela za vzdrževanje javne infrastrukture, med drugim so dodatno uredili odvodnjavanje. Zasadili so 32 novih dreves, najmanj 11 jih še nameravajo, načrtovana je tudi prenova otroškega igrišča ob Jakčevi ulici in športnih igrišč, je naštela.

"Ponudba mobilnosti v naselju je dobra. Liniji Ljubljanskega potniškega prometa številka pet in devet vozita z do 67 odhodi dnevno, linija številka 13 jih ima 40. Avtobusi še niso povsem polni, tako da so zmogljivosti, ki ljudem omogočajo večjo uporabo javnega prevoza, še na voljo," je povedala. V Štepanjskem naselju so predvideli tudi dve novi točki za izposojo električnih avtomobilov.

Naštela je tudi najnovejše ukrepe na področju parkiranja na tem območju. V preteklih dneh so tam med drugim uredili skoraj sto novih parkirnih mest. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na deset kilometrov na uro, tako imajo zdaj tam prednost kolesarji.

Prakse iz Štepanjskega naselja želijo prenesti tudi v preostale ljubljanske soseske, je dodala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik. Na občino so po njenih besedah v zadnjem času prejeli več pisem občanov, ki te ukrepe podpirajo.

Zaradi odredbe sodišča bodo številne načrtovane aktivnosti morali začasno ustaviti

Kontić Bezjak je poudarila, da so morali številne načrtovane aktivnosti zaradi odredbe sodišča začasno ustaviti. Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč pretekli teden z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej Mestni občini Ljubljana nalaga, da do končne odločitve sodišča v tožbi, ki so jo zoper občino vložili prebivalci naselja, preneha izvajati letos uvedeni parkirni režim.

Od sredine januarja je namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Janković je danes spomnil, da občina do končne odločitve sodišča v Štepanjskem naselju ne bo nadzirala prometa in pobirala parkirnine. Ponovil je stališče, da gre pri ukrepih občine za dolgoročno koristne rešitve, prejšnja ureditev pa da nikakor ni bila vzdržna.

Pobud prebivalcev Štepanjskega naselja, ki so na ponedeljkovi skupščini občino med drugim pozvali k trajni odpravi plačljivega parkirnega režima, povrnitvi vseh plačanih glob in preklicu izrečenih ter zvišanju omejitve hitrosti na Parmski cesti z deset na 30 kilometrov na uro, ne podpira.

"Nismo še prvega aprila," je dejal glede pobude za preklic glob. Glede omejitve za zvišanje omejitve je dejal, da gre za vprašanje javne varnosti, glede drugih perečih področij pa je med drugim ponovil, da je treba vzpostaviti urejen in varen sistem.