Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
14.28

Osveženo pred

28 minut

Sodišče zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju

K. M., STA

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković | Prebivali Štepanjskega naselja skupnega jezika z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem glede parkirišč niso našli. | Foto Bojan Puhek

Prebivali Štepanjskega naselja skupnega jezika z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem glede parkirišč niso našli.

Foto: Bojan Puhek

Sodišče je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, je sporočila Iniciativa za Štepanjsko naselje. Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje bodo danes ob 17. uri pred Okrajnim sodiščem na Miklošičevi cesti 10 dali izjavo za medije glede začasne odredbe ter glede drugega aktualnega dogajanja v zvezi s parkirišči, so še sporočili iz iniciative.

Pred dvema tednoma so prebivalci Štepanjskega naselja na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice proti Mestni občini Ljubljana zaradi novega parkirnega režima v soseski. "Od občine zahtevamo, da opusti režim in da pusti posest v takšnem stanju, kot smo jo stanovalci uporabljali do zdaj," so jasni v Iniciativi za Štepanjsko naselje.

V nekaj dneh so zbrali več kot 700 pooblastil za tožbo, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj.

Motenjska tožba oziroma tožba zaradi motenja posesti je tožba, s katero posestnik zahteva varstvo posesti, ker je posest motena ali odvzeta. V tem primeru sodišče ne ugotavlja, kdo je lastnik posesti. 

Tožba zaradi vznemirjanja lastninske pravice je tožba, s katero lastnik posesti zahteva, da nekdo preneha posegati v njegovo lastninsko pravico. V tem primeru je potrebno dokazati lastništvo in to, da te nekdo protipravno vznemirja (uporablja tvoje zemljišče, parkira na njem, ...)
Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
Novice Prebivalci Štepanjskega naselja vložili tožbo zoper MOL #video
Štepanjsko naselje
Novice V Štepanjskem naselju po navedbah iniciative primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest
slovenska policija
Novice V Štepanjskem naselju ponoči uničevali parkomate, oglasil se je Janković
Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
Novice Janković vztraja: Eno stanovanje, ena dovolilnica, garažne hiše ne bomo gradili #video #foto
sodišče parkirišče Štepanjsko naselje Zoran Janković
