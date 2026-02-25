Sodišče zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju

Sodišče je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, je sporočila Iniciativa za Štepanjsko naselje. Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje bodo danes ob 17. uri pred Okrajnim sodiščem na Miklošičevi cesti 10 dali izjavo za medije glede začasne odredbe ter glede drugega aktualnega dogajanja v zvezi s parkirišči, so še sporočili iz iniciative.

Pred dvema tednoma so prebivalci Štepanjskega naselja na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice proti Mestni občini Ljubljana zaradi novega parkirnega režima v soseski. "Od občine zahtevamo, da opusti režim in da pusti posest v takšnem stanju, kot smo jo stanovalci uporabljali do zdaj," so jasni v Iniciativi za Štepanjsko naselje.

V nekaj dneh so zbrali več kot 700 pooblastil za tožbo, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj.

Motenjska tožba oziroma tožba zaradi motenja posesti je tožba, s katero posestnik zahteva varstvo posesti, ker je posest motena ali odvzeta. V tem primeru sodišče ne ugotavlja, kdo je lastnik posesti.



Tožba zaradi vznemirjanja lastninske pravice je tožba, s katero lastnik posesti zahteva, da nekdo preneha posegati v njegovo lastninsko pravico. V tem primeru je potrebno dokazati lastništvo in to, da te nekdo protipravno vznemirja (uporablja tvoje zemljišče, parkira na njem, ...)