V Štepanjskem naselju ponoči uničevali parkomate, oglasil se je Janković

V nočnih urah so prebivalce Štepanjskega naselja v Ljubljani vznemirili glasni poki, ki so odmevali tudi proti Fužinam. Nekateri so jih opisovali kot eksplozije in pomisleke, da gre za vlome v bankomate. Izkazalo se je, da so bili to noč tarča parkomati na več lokacijah v tem okolišu. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića gre za klasičen primer vandalizma, spremembe parkirnega režima pa ne bo.

Uporabniki Facebooka so poročali o več zaporednih pokih, pri čemer so se kmalu pojavila namigovanja, da tarča niso bili bankomati, temveč parkomati. Več krajanov je zapisalo, da je policija ponoči opravljala ogled enega izmed parkomatov, ki je bil vidno poškodovan, poroča portal ljubljanainfo.

"Slišiš te poke? Ali kdo spet poskuša vlomiti v bankomate?" je zapisal eden od uporabnikov Facebooka, drugi pa ga je hitro popravil, da gre najverjetneje za parkomate, ne bankomate.

Foto: Štepanjsko Naselje/Facebook

Po več pričevanjih je uničenih več parkomatov, na terenu pa je bila tudi policija. Po navedbah občanov parkomata ni več na Škerjančevi ulici, prav tako naj bi bila poškodovana tudi parkomata na ulici Polonce Čude in Jakčevi ulici.

Policiste so o dogodku obvestili danes zjutraj, pa je poročala STA. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Foto: Štepanjsko Naselje/Facebook

Glasne poke slišali do Fužin

Nočni poki niso vznemirili le prebivalcev Štepanjskega naselja, temveč so jih slišali tudi na Fužinah. Po pričevanjih krajanov so bili zvoki izjemno glasni in naj bi preglasili celo televizijo.

Več zapisov opisuje poke kot zelo silovite, eden od uporabnikov pa jih je primerjal celo z eksplozijo. Trenutno še ni jasno, ali je šlo za vandalizem nad parkomati, pirotehnična sredstva ali kaj drugega.

Janković: Sprememb ne bo

"Gre za klasičen vandalizem. Lahko razstrelijo vse parkomate ... sprememb ne bo," je na današnji redni tedenski novinarski konferenci primer komentiral ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je izpostavil, v Štepanjskem naselju štiri tisoč parkirnih mest ne bo nikoli, ker jih ni mogoče narediti.

Po županovih besedah gre za izjemno pomembno naselje, ki je tudi urbanistično lepo. "A pred 50 leti, ko se je gradilo, je bil en avtomobil na stanovanje," je izpostavil. Kot je dodal, lahko občina ukrepa z eno dovolilnico na eno stanovanje. "Bodo morali pač zmanjšati število avtomobilov," je dodal.

Po njegovih besedah nihče, pa čeprav pride domov ob dveh ponoči, nima pravice parkirati na zelenici, na pločniku ali kolesarski stezi. "To velja za celotno Ljubljano, ne le za Štepanjsko naselje," je sklenil.

Janković se bo sicer na temo problematike v ponedeljek v mestni hiši sestal s prebivalci Bilečanske ulice, je še navedla STA.

Prah dviguje preurejen parkirni režim

Spomnimo, minuli četrtek se je Janković na terenu sestal s prebivalci Štepanjskega naselja, ki so kritični do nove parkirne ureditve in poudarjajo, da je parkirnih mest premalo. Od župana so zahtevali odgovore glede nove ureditve, ki velja od 12. januarja.

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je povzročilo učinek domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Kako je bilo na srečanju z županom, je ekipa Siol.net preverjala na terenu: