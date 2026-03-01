Mestna občina Ljubljana do končne odločitve sodišča v sporu, ki ga je sprožila iniciativa, v Štepanjskem naselju ne bo nadzirala prometa in pobirali parkirnine, je poročal POP TV. Poleg tega so danes uredili nekaj manj kot 100 novih parkirnih mest. Ob tem so delavci zarisali tudi 30 označb za kolesarje ter omejili hitrost na 10 kilometrov na uro.

Vodja službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik je za POP TV dejala, da na ta način upoštevajo odločbo upravnega sodišča. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je danes prav tako obiskal Štepanjsko naselje, se bo na to po njenih besedah odzval prihodnji teden.

Do 30. junija bodo lahko sicer prebivalci tega naselja brezplačno koristili parkirno dovolilnico, po tem pa bo moč dobiti le eno dovolilnico na stanovanje. V Štepanjskem naselju je bil danes znova tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Delavci so sicer danes poskrbeli za označitev 77 parkirnih mest na Parmski cesti in 20 za trgovino Lidl. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro, tako imajo zdaj prednost kolesarji, je dejal vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice Igor Novak. Ob trgovini so ob tem ravninski del uredili v enosmerno ulico.

Dodal je, da na teh območjih, vse dokler sodišče ne odloči drugače, ne bodo nadzirali prometa in pobirali parkirnine: "Nobene kontrole, mestno redarstvo ne bo izdajalo odredb, kazni, mi pa ne bomo pisali obvestil o neplačani parkirnini." Prav tako ne bodo preverjali, ali se vozniki držijo nove omejitve hitrosti na 10 kilometrov na uro. "Mestna občina Ljubljana se je odločila, da ne bo dodatno nervirala občanov Štepanjskega naselja. Upamo, da ne bo nastal kaos," je še dodal za POP TV.

Ljubljanski župan se je s tem odzval na odločitev okrajnega sodišča, da začasno zadrži nov parkirni režim v Štepanjskem naselju, ki ga je občina tam uvedla sredi januarja. Plačljivo parkiranje v naselju je med prebivalci povzročilo veliko nezadovoljstva. V začetku februarja so zato na ljubljansko okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper mestno občino Ljubljana. Obenem so predlagali začasno odredbo za zaustavitev izvajanja novega režima, kar je okrajno sodišče tudi storilo.

Za ponedeljek pa je Iniciativa za Štepanjsko naselje sklicala ljudsko skupščino oz. zbor prebivalcev Štepanjskega naselja, na kateri bodo oblikovali stališča in predloge rešitev glede parkirnega režima, ki jih bodo predstavili Mestni občini Ljubljana.