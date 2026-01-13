Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
13. 1. 2026,
13.32

Torek, 13. 1. 2026, 13.32

47 minut

Janković o sistemu dovolilnic: Kazni bomo začeli izdajati prihodnji teden

Avtor:
Sa. B.

Zoran Janković | Župan Zoran Janković je prepričan, da bo nova ureditev plačljivih parkirišč in sistema dovolilnic izboljšala problematiko parkirišč v Štepanjskem naselju. | Foto STA

Župan Zoran Janković je prepričan, da bo nova ureditev plačljivih parkirišč in sistema dovolilnic izboljšala problematiko parkirišč v Štepanjskem naselju.

Foto: STA

Potem ko so v ponedeljek v Ljubljani začeli veljati nov sistem dovolilnic in višje cene parkiranja, je župan Zoran Janković pojasnil, da bodo ta teden do kršiteljev še popustljivi in jih bodo le opozorili, globe pa bodo redarji predvidoma začeli izdajati v prihodnjem tednu.

Prepričan je, da bo nova ureditev plačljivih parkirišč in sistema dovolilnic izboljšala problematiko parkirišč v Štepanjskem naselju, a kljub temu opozarja, da je vozil preveč, prostora za osebna vozila vseh stanovalcev pa ni.

"Na Nusdorferjevi ulici bo prihodnji teden kaos"

Na novinarski konferenci je ljubljanski župan pojasnil še, da so na območju Štepanjskega naselja, ki velja za najbolj gosto poseljeno naselje v prestolnici, do danes izdali že 1.900 brezplačnih dovolilnic, ki veljajo do konca junija, nato pa bodo plačljive skladno s cenikom za različne cone glavnega mesta.

Po njegovem mnenju se bodo parkirna mesta, ki so jih zasedali dnevni migranti, v omenjenem naselju sprostila že prihodnji teden, ko bodo redarji začeli izdajati kazni za neplačilo parkirnine. Pozorni bodo predvsem na voznike, ki parkirajo na zelenicah, je opozoril.

Ob uvedbi novega sistema parkiranja so medtem stanovalci v blokih na Nusdorferjevi ulici parkirišče ob bloku dobili v svojo last, v kar ljubljanska občina ne bo posegala, je dejal Janković. Ob tem je napovedal, da bo tam prihodnji teden kaos, saj bodo vsi, ki se želijo izogniti plačilu parkirnine, parkirišče za vozilo poiskali tam. Stanovalce je zato pozval, naj čimprej postavijo zapornico.

