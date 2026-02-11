Lavrov: Rusija bo v primeru militarizacije Grenlandije odgovorila z vojaško-tehničnimi ukrepi

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v govoru pred spodnjim domom ruskega parlamenta napovedal, da bo Rusija v primeru militarizacije Grenlandije in vzpostavitve vojaških zmogljivosti, usmerjenih proti Rusiji, odgovorila tudi z vojaško-tehničnimi ukrepi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zveza Nato je medtem sporočila, da začenja novo misijo za okrepitev varnosti na območju Arktike, imenovano Arktična straža.

Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem času med evropskimi zavezniki povzročil zaskrbljenost z napovedmi, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo zaradi domnevne grožnje Kitajske in Rusije ter izkoriščanja naravnih bogastev.

Več evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, je zato na največji arktični otok, sicer avtonomno ozemlje Danske, napotilo manjše kontingente svojih vojakov.

Trump in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte sta se nato ob robu gospodarskega foruma v Davosu dogovorila za okvir pogajanj o Grenlandiji, s katerimi bi si ZDA zagotovile večji vpliv na arktičnem otoku.

Danska in Grenlandija začeli pogovore z ZDA

Medtem sta Danska in Grenlandija začeli pogovore z ZDA o ozemlju. Ponovno naj bi se pogajali o pogodbi iz leta 1951, ki ureja razporeditev ameriških vojakov na otoku.

Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da članice Nata podpirajo stalno prisotnost na Arktiki, vključno z območjem okoli Grenlandije, kot del prizadevanj za okrepitev varnosti.

"ZDA, Danska in Grenlandija morajo to rešiti same," je danes glede Grenlandije še dejal Lavrov pred poslanci dume.

Nato začenja novo misijo za okrepitev varnosti na Arktiki

Zveza Nato pa je danes sporočila, da začenja novo misijo za okrepitev varnosti na območju Arktike, imenovano Arktična straža. Misijo zavezništvo izvaja po nedavnih pomislekih ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede varnosti na Arktiki, kar je dolgo izpostavljal tudi kot razlog za to, da bi nadzor nad Grenlandijo prevzele ZDA.

"Arctic Sentry (Arktična straža) poudarja zavezanost Nata k zaščiti svojih članic in ohranjanju stabilnosti v enem od strateško najpomembnejših in okoljsko najbolj zahtevnih območij na svetu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ameriški general Alexus Grynkewich, ki poveljuje silam Nata v Evropi.

Novo misijo je Nato naznanil že prejšnji teden, ko je tiskovni predstavnik vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi Martin O'Donnell pojasnil, da bodo z njo dodatno okrepili položaj Nata na Arktiki in skrajnem severu.

Misija sledi Natovi vojaški vaji Arktična odpornost, v okviru katere sta bila na Grenlandijo napotena tudi dva slovenska častnika. Namen Arktične straže je krepitev varnosti na Arktiki. Prav pomisleke glede varnosti na Arktiki je Trump izpostavljal kot razlog za to, da bi nadzor nad Grenlandijo prevzele ZDA.

Trumpove težnje za prisvojitev Grenlandije so zavezništvo pahnile v eno najresnejših kriz od njegove ustanovitve. Januarja je Trump umaknil grožnje s priključitvijo Grenlandije s silo. Po kasnejšem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike.