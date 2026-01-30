Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

30. 1. 2026,
17.21

25 minut

Petek, 30. 1. 2026, 17.21

25 minut

Incident na Grenlandiji: na drog je večkrat poskusil obesiti ameriško zastavo

A. P. K.

Glavno mesto Grenlandije je Nuuk.

Foto: Guliverimage

Nemški komik Maxi Schafroth je v sredo v glavnem grenlandskem mestu Nuuk poskrbel za ogorčenje in incident, potem ko je na drog pred kulturnim centrom večkrat skušal dvigniti ameriško zastavo. 41-letnega sodelavca nemške oddaje Extra Drei so po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung zaradi dejanj aretirali in ga kaznovali z globo.

Glede na policijsko poročilo se je nemški komik Maxi Schafroth policistom sprva lažno predstavil za ameriškega uradnika, obupal pa je šele po prejemu uradnega ukaza. Domnevno je pred prihodom policije ignoriral opozorila mimoidočih in zaposlenih v centru.

Županja mesta Nuuk Avaaraq Olsen je dejanje Nemca ostro obsodila in v četrtek pozvala k odgovornosti vseh medijskih in kreativnih ustvarjalcev. "Najprej se ustavite in pomislite, šele nato snemajte. Dvigovanje zastave vojaške velesile v naši prestolnici – iste sile, ki že tedne grozi z nasilnimi dejanji proti naši državi – ni šala. Sploh ni smešno, ampak izjemno škodljivo," je še tovrstna neodgovorna ravnanja posameznikov kritizirala Olsen.

Nemški komik Schafroth se je kasneje za svoje nepremišljeno dejanje opravičil in priznal, da je podcenjeval pomen državnih simbolov na Grenlandiji. Omenil je, da je naredil napačno oceno in ob tem navedel besede policista, ki ga je opozoril, da s svojim dejanjem hodi po tankem ledu.

Nemška televizijska mreža NDR, pod okriljem katere nastaja oddaja Extra Drei, je izrazila obžalovanje zaradi celotnega incidenta.

Do incidenta v Nuuku je prišlo v izjemno napetem političnem času, ko so se zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ZDA po prevzemu tega največjega otoka na svetu in avtonomnega danskega ozemlja močno povečale. Trump je kasneje omilil svoje zahteve in izključil uporabo vojaške sile ter po srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu napovedal, da je bil dosežen okvirni sporazum o Grenlandiji. Začeli so se tudi tristranski pogovori med ZDA, Köbenhavnom in Nuukom.

