Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
12.27

ZDA Donald Trump Lars Lokke Rasmussen Danska Grenlandija

Četrtek, 29. 1. 2026, 12.27

Danska zadovoljna s pogovori z ZDA glede Grenlandije

Lars Lokke Rasmussen | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je danes izrazil zadovoljstvo s tehničnimi pogovori z ZDA glede Grenlandije, ki so se začeli v sredo v Washingtonu. Kot je pojasnil pred zasedanjem zunanjih ministrov EU v Bruslju, je srečanje potekalo dobro, v zelo konstruktivnem vzdušju in tonu, načrtovani pa so novi pogovori.

Tristranski pogovori, na katerih so sodelovali predstavniki ZDA, Grenlandije in Danske, so stekli, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden umaknil grožnje s priključitvijo Grenlandije, sicer avtonomnega ozemlja Danske, pri čemer ni izključeval uporabe sile.

Po kasnejšem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu je sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike. Prav tako je preklical grožnjo z uvedbo dodatnih carin za evropske države, ki so v luči njegovih groženj na arktični otok napotile manjše število svojih vojakov.

Danski zunanji minister: Spet smo na pravi poti

"Prišlo je do velikega preobrata. Stvari so se zaostrile, vendar smo zdaj spet na pravi poti," je dejal Rasmussen. Dodal je, da je danes nekoliko bolj optimističen kot pred tednom dni.

Ponovil je, da Danska z ZDA deli varnostne pomisleke glede Arktike. "To je nekaj, kar želimo rešiti v tesnem sodelovanju," je dejal.

Premierja Danske in Grenlandije sta se ta teden že sestala z nekaterimi zaveznicami. V sredo ju je sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, v torek pa se je danska premierka Mette Frederiksen sešla z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem.

