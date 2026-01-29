Na Danskem zgroženi zaradi poteze ZDA

Ameriško veleposlaništvo v danski prestolnici København je iz cvetličnih korit na pločniku pred poslopjem veleposlaništva odstranilo 44 danskih zastavic, ki so se tam pojavile v spomin na 44 danskih vojakov, ki so umrli v vojni v Afganistanu. To je na Danskem sprožilo val ogorčenja, na veleposlaništvu pa se branijo, da je šlo zgolj za standardni protokol odstranjevanja nepooblaščenih predmetov. Poraja se sicer vprašanje, ali veleposlaništvo z javnih površin takšne predmete sploh lahko zakonito odstrani.

Kot poročajo danski mediji, so zastavice v cvetlična korita na pločniku pred veleposlaništvom ZDA v Københavnu zasadili danski vojni veterani, in sicer po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v intervjuju za Fox News dejal, da članice zveze Nato vojski ZDA med vojno v Afganistanu niso pomagale dovolj.

Odstranjevanje zastavic:

NEW: A diplomatic controversy has erupted in Copenhagen after the U.S. Embassy removed 44 Danish flags honoring the 44 Danish soldiers killed during the war in Afghanistan.



The flags were placed by Danish veterans in flower boxes on a public road outside the U.S. Embassy,… pic.twitter.com/1aq5UG0k9p — GeoInsider (@InsiderGeo) January 28, 2026

V vojni v Afganistanu je umrlo 44 danskih vojakov

S tem so ameriško veleposlaništvo želeli opomniti, da je v vojni v Afganistanu umrlo tudi 44 danskih vojakov. Danska je glede na število prebivalcev – ima jih 5,5 milijona – v Afganistanu utrpela največjo relativno izgubo človeških življenj med vsemi članicami zveze Nato, ki so na pomoč priskočile ZDA.

Osebje veleposlaništva ZDA je v sredo nato odstranilo zastavice, s tem pa so Američani na družbenih omrežjih med danskimi uporabniki in uporabnicami, pa tudi med podporniki Danske v drugih državah, sprožili val ogorčenja. Oglasilo se je tudi več danskih politikov, ki so potezo ameriškega veleposlaništva označili za nespoštljivo in nespodobno.

Nedavni protest pred veleposlaništvom ZDA v danski prestolnici zaradi ameriških teženj po prevzemu Grenlandije, ozemlja Danske. Foto: Shutterstock

"To ni bila zlonamerna odstranitev"

Na veleposlaništvu ZDA so za dansko televizijo TV 2 pojasnili, da so zastavice odstranili zato, ker nameščanje zastavic ni bilo formalno usklajeno z veleposlaništvom in ker jih v cvetlična korita ni zasadilo osebje veleposlaništva. Odstranjevanje nepooblaščenih objektov naj bi bilo standardna praksa, so zatrdili in poudarili, da odstranitev zastavic ni bila politično sporočilo ali zlonamerno dejanje.

Danski mediji še poročajo, da naj bi osebje ameriškega veleposlaništva v Københavnu sprva celo podpiralo nameščanje danskih zastavic, na veleposlaništvu pa naj bi bili s tem seznanjeni, še preden se je zgodilo. Kaj se je v vmesnem času spremenilo, ni znano.

Odstranjevanje zastavic Danske pred veleposlaništvom ZDA. Foto: Omrežje X / @LHOJOUR

Zaradi odstranitve zastavic je napovedan protestni shod, ki bo pred veleposlaništvom ZDA v Københavnu prihajajoči konec tedna.

So Američani zastavice odstranili nezakonito?

Oblasti v danski prestolnici zdaj po poročanju tamkajšnjih medijev preiskujejo, ali je veleposlaništvo ZDA za odstranitev zastavic sploh imelo zakonsko podlago. Cvetlična korita, v katera so bile zasajene zastavice Danske, so namreč nameščena na javnih površinah.