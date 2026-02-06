Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Francija in Kanada na Grenlandiji odprli konzulata

Grenlandija ženske | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francija in Kanada sta danes v grenlandski prestolnici Nuuk odprli konzulata, s čimer želita poglobiti sodelovanje na Arktiki v času geopolitičnih napetosti med Washingtonom in glavnimi zavezniki, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump grozil, da bodo ZDA prevzele to dansko avtonomno ozemlje.

Francija je danes sporočila, da je kot prva država članica EU odprla konzulat na Grenlandiji. Francosko zunanje ministrstvo je v objavi na družbenem omrežju X sporočilo, da je Jean-Noel Poirier, francoski generalni konzul v Nuuku, danes nastopil službo. Med drugim bo odgovoren za krepitev političnih vezi z lokalnimi predstavniki.

Načrte za odprtje konzulata je junija med obiskom Nuuka napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, pri čemer je izrazil evropsko solidarnost z Grenlandijo in kritiziral težnje predsednika ZDA Donalda Trumpa po tem ozemlju.

Donald Trump
Novice Trumpova igra z Grenlandijo: kaj razkrivajo zaupne depeše?

Na Grenlandijo je danes prispela tudi kanadska delegacija na čelu z zunanjo ministrico Anito Anand in generalno guvernerko Kanade Mary Simon, da bi se udeležila odprtja konzulata v Nuuku.

"To je za nas kot državo zelo pomemben dan, saj odpiramo svoj konzulat tukaj v Nuuku na Grenlandiji," je na otvoritveni slovesnosti dejala Anand, preden je ob aplavzu dvignila zastavo svoje države nad stavbo konzulata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropa, Evropa iz Vesolja, Zemljevid Evrope
Novice Evropa se pripravlja na scenarij iz nočne more

Trump je do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo, pri čemer ni izključeval uporabe sile, ki se ji je nato prejšnji mesec odrekel, potem ko je dejal, da je z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem dosegel okvirni dogovor glede prihodnosti Grenlandije in Arktike.

Prav tako je preklical grožnjo z uvedbo dodatnih carin za evropske države, ki so v luči njegovih groženj na arktični otok napotile manjše število svojih vojakov.

zastava ZDA, Grenlandija
Novice Incident na Grenlandiji: na drog je večkrat poskusil obesiti ameriško zastavo
pater Tomaž Majcen
Novice Slovenski pater na Grenlandiji: Ideja o trgovanju z deželami zveni kot nekaj iz kolonialnih časov
