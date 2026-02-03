Inter ni dopustil presenečenja, AC Milan gostuje v Bologni

Sandi Lovrić se je po petkovem prestopu v soboto prvič predstavil v dresu Verone. Ta je v 23. krogu italijanskega prvenstva gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:4. Inter na vrhu lestvice drži prednost in ni dovolil presenečenja. Nerazzurri so z 2:0 ugnali Cremonese, ki je na medsebojnem obračunu nazadnje slavil davnega leta 1992. Napoli je v Neaplju v soboto z 2:1 ugnal Fiorentino, Juventus je bil v nedeljo s 4:1 boljši od Parme, Roma pa je v ponedeljek v Vidmu izgubila z 0:1. Šele v torek v Bologni gostuje AC Milan.

Sandi Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil že v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija. Sedem minut pozneje je Cagliari povedel z golom Luce Mazzitellija, prednost pa podvojil v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je zadel Semih Kilicsoy. Upov na dober razplet nove Lovrićeve ekipe je bilo praktično konec v 51. minuti, ko je Amin Sarr dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Do konca tekme sta zmago domačih potrdila še Ibrahim Sulemana v 84. in Riyad Idrissi v 91. minuti.

Bologna - AC Milan Foto: Reuters Napoli je pred tem gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1. Antonio Vergara v 11. in Miguel Gutierrez v 49. minuti sta bila strelca za Neapeljčane, za zasedbo iz Firenc pa je v 57. minuti zadel Manor Solomon.

Juventus je v nedeljo v gosteh pri Parmi slavil s 4:1. Torinčani, ki so si za drugo polovico sezone od Nice izposodili Jeremieja Bogo, so v prvem polčasu zadeli dvakrat, Bremer je bil uspešen v 15., Weston McKennie pa z volejem v 37. minuti. Andrea Cambiaso je v 51. z avtogolom Parmo vrnil v igro, a je Bremer tri minute pozneje poskrbel za novo zajetnejšo prednost. V 64. minuti je zadel še Jonathan David za 4:1, medtem ko zadetek Loisa Opende v 92. ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Krog se je v petek zvečer začel v Rimu. Lazio je na Olimpicu s 3:2 premagal Genoo, ki je izgubila prvič v letu 2026.

Mike Maignan Foto: Reuters Mike Maignan je z nogometnim velikanom Milanom podpisal novo pogodbo, ki bo francoskega vratarja na San Siru obdržala do leta 2031. Italijanski mediji so poročali, da je Milan skoraj podvojil Maignanovo letno plačo na pet milijonov evrov, s čimer je zagotovil, da bo njihov kapetan ostal. Še pred nekaj meseci se je zdelo, da bo zagotovo odšel ob koncu te sezone, ko bi mu potekla pogodba, saj so slabi nastopi in vrsta poškodb prispevali k slabi komunikaciji z vodstvom Milana. Je edina preostala zvezda ekipe, ki je leta 2022 osvojila zadnji naslov prvaka z Milanom.

