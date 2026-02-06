Jaka Bijol in njegov Leeds v petkovem večeru odpirata 25. krog angleškega prvenstva. Na Elland Road prihaja Nottingham Forest, slovenski branilec pa naj bi bil nared za igro. Benjamin Šeško bo v soboto na Old Traffordu gostil Tottenham, v nedeljo pa bo vroče na Anfieldu, kjer se bosta udarila Liverpool in Manchester City. Vodilni Arsenal bo prednost šestih točk branil na domači zelenici proti Sunderlandu.

Jaka Bijol je v četrtek praznoval svoj 27. rojstni dan in med tistimi željami, na katere je ob pihanju svečk pomislil najprej, je zagotovo tudi čimprejšnja vrnitev na nogometne zelenice. Vuzeničan je obrambi Leedsa nazadnje poveljeval 7. januarja, zadnje štiri tekme pa je izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice.

Foto: Reuters

Ta naj bi bila zdaj preteklost, kot je namignil trener Daniel Farke, pa bi lahko slovenski reprezentant že nocoj kandidiral za nastop proti Nottinghamu. Korošec je v zadnjih dneh že treniral z ekipo, končna odločitev pa naj bi padla tik pred tekmo.

Leedsu bi stabilnost v obrambi, ki je ekipo krasila v obdobju pred Bijolovo poškodbo, prišla še kako prav; minuli konec tedna je Arsenal mrežo gostov na Emiratesu zatresel kar štirikrat.

Šeško navdušil navijače, bo tudi Carricka?

Ob odsotnosti reprezentančnega kolega je vso pozornost slovenske nogometne javnosti na Otoku v zadnjih tednih požel Benjamin Šeško in minuli konec tedna na Old Traffordu zablestel v vsem svojem sijaju.

Manchester United je bil na obračunu s Fulhamom na poti do zanesljive zmage, dokler se niso gostje v zadnjih minutah povsem vrnili v tekmo, celo izenačili, nato pa je na sceno stopil visokorasli Radečan. Sijajnemu sprejemu po podaji kapetana Bruna Fernandesa je sledil še suveren zaključek za zmago in za peti zadetek v dresu angleškega velikana.

Šeško je tako dočakal trenutek, ki se mu je dolgo izmikal, v zadnjem tednu pa je bilo tako na mestu vprašanje, ali je storil dovolj, da se pod taktirko novega (še vedno začasnega) stratega Michaela Carricka vrne v udarno enajsterico. Na končni odgovor bo treba počakati do sobote, že zdaj pa je jasno, da delnice slovenskega napadalca precej višje kotirajo pri navijačih rdečih vragov.

Benjamin Šeško je po zmagi nad Fulhamom med zadnjimi zapustil Old Trafford. Foto: Reuters

Teh Šeško ni navdušil le z zadetkom za zmago, temveč tudi z obnašanjem po koncu tekme s Fulhamom. Benjamin Šeško je bil po poročanju angleških medijev med zadnjimi, ki so po tekmi zapustili Old Trafford. Dolgo se je v drobovju stadiona pogovarjal s predstavniki medijev, sodeloval je pri rahlem kondicijskem treningu skupaj s preostalimi rezervisti, nato pa si je v garderobah vzel še čas za masažo in prho. Precej časa si je vzel tudi na poti do avtomobila, ko je uslišal številne želje za podpise in fotografije z navijači.

Na vse to nas je 22-letnik, ki se kljub mladosti v številnih pogledih vede zelo profesionalno, v Sloveniji že navadil. Prizorov, ko je stožensko zelenico (in kasneje garažo) zapuščal med zadnjimi, je bilo že ogromno. Nobenega dvoma ni, da Angleži takšno vedenje znajo ceniti. In da naposled takšno vedenje zna nagraditi tudi nogomet.

