V živo: Prevc že v kvalifikacijah prek 240 metrov, Lanišek na tekmi manj prepričljiv

Skakalci tekmujejo še na drugi tekmi svetovnega pokala v poletih na avstrijskem Kulmu. Domen Prevc je bil s poletom dolgim 240,5 metra najdaljši na kvalifikacijah. Anže Lanišek je na kvalifikacijah poletel 224 metrov in se kot sedmi zanesljivo uvrstil na tekmo. Komaj pa sta se na tekmo prebila 37. Timi Zajc (187 m) in 39. Žak Mogel (188), brez je ostal 46. Rok Oblak (187 m). Ob 13.30 se je začnela prva serija. Laniškov polet je bil nekoliko manj prepričljiv, preletel je 210 metrov.

Anže Lanišek si je z 210,5 metra dolgim poletom (180,4 t) zagotovil mesto v finalu, prav tako Timi Zajc s 198 metri (165,2 t), medtem ko je Žak Mogel (184 m/144,6 t) današnjo tekmo bržčas že končal po prvi seriji.

Smučarski poleti, Kulm, nedeljska tekma (m):

Na kvalifikacijah Prevc poletel prek 240 metrov

Domen Prevc Foto: Reuters Domen Prevc je po odločitvi žirije na kvalifikacijah skočil z nižjega, 23. zaletnega mesta, a vseeno v rahlem vetru v prsi odletel kar 240,5 metra. Rekord letalnice ima sicer njegov brat Peter Prevc, ki je leta 2016 pristal pri 244 metrih. Najmlajši od bratov Prevc je zaradi težav pri pristanku globoko v dnu letalnice za 4,6 točke ugnal Avstrijca Stephana Embacherja. Slednji je z naleta višje skočil 228 metrov. Po petkovi diskvalifikaciji je bil znova na letalnici Anže Lanišek in z 224 metri zasedel sedmo mesto. Skočil je s treh naletnih mest višje od Prevca. Timi Zajc se še naprej muči na Kulmu, v kvalifikacijah je skočil 187 metrov in zasedel 37. mesto. Na tekmo se je za las prebil tudi Žak Mogel, ki je poletel 188 metrov . Brez nje je na 46. mestu ostal Rok Oblak (187 m).

Po tej tekmi se bo svetovni pokal preselil v Lahti, kjer lahko Domen Prevc tudi v teoriji potrdi veliki kristalni globus.