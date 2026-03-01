V Tivoliju pretepli in oropali moškega

Štirje neznanci so v petek zvečer na območju Tivolija moškemu zagrozili s pretepom in od njega zahtevali denar. Ko jim je po dvigu na bankomatu gotovino izročil, so od njega zahtevali še druge predmete, čemur se je oškodovanec uprl. Osumljenci so ga nato pretepli in ga pri tem lažje poškodovali, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Storilci so po dejanju peš pobegnili proti središču mesta. Vsi so bili oblečeni v temna oblačila, obraze so imeli delno zakrite z rutami, govorili so slovensko.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.