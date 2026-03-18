Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
18. 3. 2026,
9.16

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
razstrelitev bankomat policija

Sreda, 18. 3. 2026, 9.16

1 ura

Neznanci ponoči v Turnišču razstrelili bankomat

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Eksplozija Turnišče | Prve ugotovitve kažejo, da je nekdo razstrelil bankomat.

Prve ugotovitve kažejo, da je nekdo razstrelil bankomat.

Foto: Sobotainfo

Neznanci so ponoči v Turnišču razstrelili bankomat. Podrobnosti o storilcih in škodi še niso znane, policija pa prosi občane za informacije in pomoč. Policisti so bili o močnem poku v bližini trgovine v Turnišču obveščeni ob 4.10, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kot so še zapisali na policiji, so območje takoj zavarovali ter začeli zbirati obvestila in preverjati okoliščine kaznivega dejanja. Njihove prve ugotovite kažejo, da je nekdo razstrelil bankomat.

Ker podrobnosti o morebitnih storilcih še niso znane, policija občane poziva, naj, če imajo kakršnekoli informacije o dogodku, to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Več informacij bodo posredovali po zaključku zbiranja obvestil.

razstrelitev bankomat policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
