Neznanci so ponoči v Turnišču razstrelili bankomat. Podrobnosti o storilcih in škodi še niso znane, policija pa prosi občane za informacije in pomoč. Policisti so bili o močnem poku v bližini trgovine v Turnišču obveščeni ob 4.10, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kot so še zapisali na policiji, so območje takoj zavarovali ter začeli zbirati obvestila in preverjati okoliščine kaznivega dejanja. Njihove prve ugotovite kažejo, da je nekdo razstrelil bankomat.

Ker podrobnosti o morebitnih storilcih še niso znane, policija občane poziva, naj, če imajo kakršnekoli informacije o dogodku, to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Več informacij bodo posredovali po zaključku zbiranja obvestil.