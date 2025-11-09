Neverjetno: avtomobil na streho, gospa pa mirno na bankomat #video

V Idriji se je včeraj začel letošnji zadnji reli za državno prvenstvo. Na prvi hitrosti preizkušnji se je zgodil nenavaden (nepovezan) slučaj nesreče in neprevidne gledalke, ki kaže na nujnost po spoštovanju varnostnih napotkov.

Foto: Gregor Pavšič Slovenska sezona avtomobilskega športa se ta konec tedna zaključuje z relijem v Idriji, ki je tudi sedmi in s tem zadnji reli za državno prvenstvo. Včeraj je po ulicah Idrije potekala prva hitrostna preizkušnja, ki je bila le ogrevanje pred nedeljskim celodnevnim dogajanjem z osmimi hitrostnimi preizkušnjami.

Najhitrejši čas sta po ulicah Idrije postavila državna prvaka Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), druga sta bila Marko Grossi in Tara Berlot (citroen C3 rally2) in tretja Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (citroen C3 rally2). Ker je bila prva hitrostna preizkušnja dolga le 2,45 kilometra, so tudi razlike majhne. Prve tri posadke loči manj kot pet sekund.

Med prevračanjem odšla do bankomata ...

Nenavaden dogodek pa se je zgodil sredi hitrostne preizkušnje, ko sta se na najožjem delu prevrnila Janko Aubreht in sovoznik Uroš Ocvirk (ford fiesta rally3). Hitrost je bila sicer majhna, toda po udarcu ob zid ni bilo možnosti za nadaljevanje. Posebnost pa ni bilo toliko prevračanje, temveč gospa, ki se je istočasno odšla mimo varnostnih trakov do bankomata in blizu prevrnjene fieste dvigala denar.

Kot je razvidno iz spodnjega posnetka, je prevračanje ni pretirano zanimalo, prav tako ne naslednji avtomobil na progi. Pri tem gre poudariti pomen spoštovanja varnostnih ureditev in napotkov redarjev, saj je avtomobilizem vselej zelo nepredvidljiv šport.

Danes bodo znani še zadnji državni prvaki

Na reliju v Idriji sicer vozi 67 posadk. Favorit za zmago je Turk, Grossi in Glasenčnik pa se bosta ob odsotnosti podprvaka Marka Škulja pomerila za končno tretje mesto v državnem prvenstvu. Kandidat za stopničke je tudi Aleš Zrinski (škoda fabia rally2), letošnji državni prvak razreda Masters, ki tokrat vozi na svojem jubilejnem stotem reliju.

V ozadju bo najbolj zanimivo v diviziji 1, kjer se za naslov prvaka merita Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek) in mladi Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Po idrijskih ulicah je precej bolje začel Velkavrh, ki napada zmago. V tem primeru bi moral biti Brus za naslov prvaka vsaj drugi.

Danes bo v Idriji na sporedu osem hitrostnih preizkušenj. Po trikrat bodo vozili preizkušnje v Zadlogu (štarti ob 8:49, 11:46 in 14:42) in Jeličnem vrhu (štarti 9.23, 12:20 in 15:16), po dvakrat pa še preizkušnjo Čekovnik (štarta 9:58 in 12:53). Cilj relija bo ob 16.20 na Mestnem trgu v Idriji.