Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Eventi
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (m)

Miha Hrobat in Martin Čater ostala brez superveleslaloma

Foto: Guliverimage

Slabe vremenske razmere v Garmischu.

Foto: Guliverimage

Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji so imeli nemalo težav pri izpeljavi nedeljske tekme v superveleslalomu. Zaradi megle so začetek sprva prestavili iz 11.15 na 12.45, ko pa so ob 12.15 videli, da razmere ne bodo nič boljše, so tekmo odpovedali.

Sedmi superveleslalom od devetih v tekoči sezoni svetovnega pokala bi moral odpreti Avstrijec Marco Schwarz, vodilni v seštevku discipline in zmagovalec sobotnega smuka Marco Odermatt je imel številko 12, olimpijski superveleslalomski prvak Franjo von Allmen pa 13..

Miha Hrobat | Foto: Guliverimage Miha Hrobat Foto: Guliverimage Odermatt je na šestih superveleslalomih sezone zbral 425 točk, drugi Vincent Kriechmayr 267, tretji Stefan Babinsky 243, le dve manj četrti Raphael Haaser, tri manj pa Giovanni Franzoni.

Na štart je bilo prijavljenih 57 smučarjev, tudi sva Slovenca. Miha Hrobat je imel številko 21, Martin Čater, ki je bil v soboto 12. na smuku, pa bi nastopil med zadnjimi, s številko 53. Hrobat je v tej sezoni osvojil 31 superveleslalomskih točk, Čater jih še ni.

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (m), štartna lista:

1. Marco Schwarz (Avt)
2. Daniel Hemetsberger (Avt)
3. James Crawford (Kan)
4. Jan Zabystran (Češ)
5. Guglielmo Bosca (Ita)
6. Vincent Kirechmayr (Avt)
7. Stefan Babinsky (Avt)
8. Dominik Paris (Ita)
9. Raphael Haaser (Avt)
10. Stefan Rogentin (Švi)
11. Nils Allegre (Fra)
12. Marco Odermatt (Švi)
13. Franjo von Allmen (Švi)
14. Frederik Möller (Nor)
15. Giovanni Franzoni (Ita)

21. Miha Hrobat (Slo)
53. Martin Čater (Slo)

Predvidena sta še dva superveleslaloma, najprej v Courchevelu, nato pa še ob koncu sezone v Lillehammerju.

