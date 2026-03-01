Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji so imeli nemalo težav pri izpeljavi nedeljske tekme v superveleslalomu. Zaradi megle so začetek sprva prestavili iz 11.15 na 12.45, ko pa so ob 12.15 videli, da razmere ne bodo nič boljše, so tekmo odpovedali.

Sedmi superveleslalom od devetih v tekoči sezoni svetovnega pokala bi moral odpreti Avstrijec Marco Schwarz, vodilni v seštevku discipline in zmagovalec sobotnega smuka Marco Odermatt je imel številko 12, olimpijski superveleslalomski prvak Franjo von Allmen pa 13..

Miha Hrobat Foto: Guliverimage Odermatt je na šestih superveleslalomih sezone zbral 425 točk, drugi Vincent Kriechmayr 267, tretji Stefan Babinsky 243, le dve manj četrti Raphael Haaser, tri manj pa Giovanni Franzoni.

Na štart je bilo prijavljenih 57 smučarjev, tudi sva Slovenca. Miha Hrobat je imel številko 21, Martin Čater, ki je bil v soboto 12. na smuku, pa bi nastopil med zadnjimi, s številko 53. Hrobat je v tej sezoni osvojil 31 superveleslalomskih točk, Čater jih še ni.

Predvidena sta še dva superveleslaloma, najprej v Courchevelu, nato pa še ob koncu sezone v Lillehammerju.