Manja Slak je na evropskem prvenstvu v Erevanu osvojila odličje srebrnega leska v disciplini zračna pištola 10 metrov. Komaj 19-letna strelka iz Poljanske doline je v finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela zadela 238,2 kroga, pred njo je bila le Madžarka Veronika Major z 238,8 kroga.

Bronasto kolajno je osvojila Bolgarka Antoaneta Kostadinova s 215,0 kroga, Belorusinja Aleksandra Pjatrova, najboljša iz kvalifikacijskega dela s 578 krogi, pa je zasedla sedmo mesto.

Manja Slak, svetovna mladinska prvakinja iz perujske Lime in evropska iz madžarskega Györa v letih 2024, je osvojila svojo prvo kolajno na članskem evropskem prvenstvu. Članica SD Gorenja vas je v kvalifikacijskem delu zadela 573 krogov, kar je bil sedmi dosežek v konkurenci 59 tekmovalk.

"Prva kolajna v članski konkurenci je nekaj posebnega. Zavoljo izostrene konkurence in nastopov nekaterih najboljših strelk na svetu, ki so že osvajale kolajne na olimpijskih igrah ter svetovnih ali evropskih prvenstvih, mi pomeni celo več kot naslova svetovne in evropske prvakinje v mladinski konkurenci," je povedala Manja Slak.

"Kvalifikacijska tekma je bila zelo zahtevna, odločale so malenkosti, a se je izšlo po mojih željah. Po preboju v veliki finale sem se povsem sprostila. Od prvega strela sem se dobro počutila, moje streljanje je bilo na visoki ravni, vseskozi sem bila tudi na visokih pozicijah. Zlato odličje sem resda zgrešila za 0,6 kroga, a presrečna sem, da imam okoli vratu srebrno kolajno," je dejala obetavna slovenska strelka, ki so jo na njenem lanskem premiernem članskem evropskem prvenstvu v Osijeku malenkosti ločile do preboja v veliki finale. Na koncu je v prestolnici Slavonije zasedla 11. mesto.

"Dosežek iz Armenije je gotovo dobro spodbuda za nadaljnje delo. Ponosna sem na svoj dosežek, hkrati pa se zavedam, da se bom v tej izostreni strelski konkurenci morala potrjevati iz tekme v tekmo. Prva preizkušnja najvišje kakovostne ravni me čaka že v prvi polovici aprila, ko bo v španski Granadi na sporedu letošnja premierna tekma za svetovni pokal," je na koncu za STA še dejala Slakova.

Poleg nje sta nastopili še dve slovenski strelki, Denis Bola Ujčič je s 564 krogi zasedla 31., Anja Prezelj pa s 560 krogi 43. mesto.

Slovenija je ekipno tekmo v zračni pištoli s 1697 krogi končala na petem mestu. Zmagala je Madžarska (1712) pred Gruzijo in Bolgarijo (obe 1710).