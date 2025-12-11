Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
15.07

Četrtek, 11. 12. 2025, 15.07

Fifina lestvica

Slovenska ženska reprezentanca leto končala najvišje doslej

STA

Slovenska ženska nogometna reprezentanca | Slovenke so leto 2025 končale na 38. mestu. | Foto Filip Barbalić

Slovenke so leto 2025 končale na 38. mestu.

Foto: Filip Barbalić

Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila zadnjo jakostno lestvico ženskih reprezentanc. Na vrhu ostaja Španija, Slovenija pa je leto 2025 končala na 38. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev.

Španke, svetovne prvakinje in zmagovalke lige narodov, so zadržale vodilni položaj, sledijo ZDA, ki so ostale na drugem mestu, tretje pa so po novem Nemke, ki so pridobile dve mesti. Anglija je ostala četrta, Švedska pa je padla s tretjega na peto mesto. Med deseterico so še Brazilija, Francija, Japonska, Severna Koreja in Kanada.

Največ mest so od zadnje, avgustovske posodobitve lestvice pridobile Nikaragva (96.), Burkina Faso (118.) in Ameriška Samoa (137.), ki so skočile za 16 mest. Po novem pa sta na lestvici tudi Čad in Libija.

Slovenke leto 2025 končale na svojem najvišjem mestu, letos so vpisale pet zmag, remi in štiri poraze. V prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bodo igrale v ligi A in skupini 4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo.

Kvalifikacije se bodo začele konec februarja prihodnje leto. Konec ligaškega dela bo 9. junija 2026. Žreb dodatnih kvalifikacij bo 24. junija, dvoboji v obeh krogih pa bodo na sporedu med 7. in 13. oktobrom ter med 26. novembrom in 5. decembrom.

Iz Evrope bo na SP, ki bo prvič potekalo na južnoameriških tleh, nastopilo 11 reprezentanc. Skupaj bo v Braziliji igralo 32 izbranih vrst.

Lestvica:

 1.  (1) Španija             2094,891
 2.  (2) ZDA                 2057,583
 3.  (5) Nemčija             2010,797
 4.  (4) Anglija             2009,679
 5.  (3) Švedska             1993,396
 6.  (7) Brazilija           1993,077
 7.  (6) Francija            1992,605
 8.  (8) Japonska            1977,338
 9. (10) Severna Koreja      1944,217
10.  (9) Kanada              1940,688
...
38. (38) Slovenija           1568,221

