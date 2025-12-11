Slovenska ženska reprezentanca leto končala najvišje doslej

Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila zadnjo jakostno lestvico ženskih reprezentanc. Na vrhu ostaja Španija, Slovenija pa je leto 2025 končala na 38. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev.

Španke, svetovne prvakinje in zmagovalke lige narodov, so zadržale vodilni položaj, sledijo ZDA, ki so ostale na drugem mestu, tretje pa so po novem Nemke, ki so pridobile dve mesti. Anglija je ostala četrta, Švedska pa je padla s tretjega na peto mesto. Med deseterico so še Brazilija, Francija, Japonska, Severna Koreja in Kanada.

Največ mest so od zadnje, avgustovske posodobitve lestvice pridobile Nikaragva (96.), Burkina Faso (118.) in Ameriška Samoa (137.), ki so skočile za 16 mest. Po novem pa sta na lestvici tudi Čad in Libija.

Slovenke leto 2025 končale na svojem najvišjem mestu, letos so vpisale pet zmag, remi in štiri poraze. V prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bodo igrale v ligi A in skupini 4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo.

Kvalifikacije se bodo začele konec februarja prihodnje leto. Konec ligaškega dela bo 9. junija 2026. Žreb dodatnih kvalifikacij bo 24. junija, dvoboji v obeh krogih pa bodo na sporedu med 7. in 13. oktobrom ter med 26. novembrom in 5. decembrom.

Iz Evrope bo na SP, ki bo prvič potekalo na južnoameriških tleh, nastopilo 11 reprezentanc. Skupaj bo v Braziliji igralo 32 izbranih vrst.

Lestvica: 1. (1) Španija 2094,891

2. (2) ZDA 2057,583

3. (5) Nemčija 2010,797

4. (4) Anglija 2009,679

5. (3) Švedska 1993,396

6. (7) Brazilija 1993,077

7. (6) Francija 1992,605

8. (8) Japonska 1977,338

9. (10) Severna Koreja 1944,217

10. (9) Kanada 1940,688

...

38. (38) Slovenija 1568,221

