Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je v Dubaju ob robu športnega vrha dejal, da so v 15 dneh dobili kar 150 milijonov zahtevkov za vstopnice za svetovno prvenstvo 2026, ki bo poleti v ZDA, Mehiki in Kanadi, so poročale tiskovne agencije, tudi Reuters in hrvaška Hina.

"Na voljo imamo med šest do sedem milijonov vstopnic, a v 15 dneh smo dobili 150 milijonov zahtevkov zanje. To pomeni vsak dan v povprečju po deset milijonov. V skoraj sto letih svetovnih prvenstev je bilo prodanih skupaj 44 milijonov vstopnic, tako da bi zdajšnje zanimanje pokrilo dobo 300 let. To je noro in težko predstavljivo, a kaže na pomembnost nogometnega SP," je dejal Gianni Infantino.

Dodal je, da je največ zahtevkov za vstopnice prišlo iz ZDA, Nemčije in Velike Britanije.

SP 2026 bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Foto: Reuters

Združenja navijačev so kritizirala visoke cene vstopnic, češ da so nekajkrat višje od prejšnjega SP v Katarju, zaradi česar je Fifa del vstopnic ponudila po ceni 60 dolarjev oziroma približno 50 evrov.

"Prihodki, ki jih prinaša SP, kar vključuje tudi prodajo vstopnic, se bodo vrnili v nogometne zveze po svetu. Če ne bi bilo Fife, ne bi bilo nogometa v 150 državah," je še poudaril Infantino.