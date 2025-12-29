Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
14.53

1 ura, 30 minut

Gianni Infantino FIFA SP 2026

Rekordno zanimanje za nakup vstopnic za SP 2026

Kar 150 milijonov zahtevkov za vstopnice za SP 2026

STA

Gianni Infantino Fifa | Prvi mož Fife Gianni Infantino poudarja, da se bodo prihodki, ki jih prinaša SP, vrnili v nogometne zveze po svetu. | Foto Reuters

Prvi mož Fife Gianni Infantino poudarja, da se bodo prihodki, ki jih prinaša SP, vrnili v nogometne zveze po svetu.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je v Dubaju ob robu športnega vrha dejal, da so v 15 dneh dobili kar 150 milijonov zahtevkov za vstopnice za svetovno prvenstvo 2026, ki bo poleti v ZDA, Mehiki in Kanadi, so poročale tiskovne agencije, tudi Reuters in hrvaška Hina.

Gianni Infantino
Sportal Navijači zgroženi nad oderuškimi cenami vstopnic za SP 2026, ki jih je določila Fifa

"Na voljo imamo med šest do sedem milijonov vstopnic, a v 15 dneh smo dobili 150 milijonov zahtevkov zanje. To pomeni vsak dan v povprečju po deset milijonov. V skoraj sto letih svetovnih prvenstev je bilo prodanih skupaj 44 milijonov vstopnic, tako da bi zdajšnje zanimanje pokrilo dobo 300 let. To je noro in težko predstavljivo, a kaže na pomembnost nogometnega SP," je dejal Gianni Infantino.

Dodal je, da je največ zahtevkov za vstopnice prišlo iz ZDA, Nemčije in Velike Britanije.

SP 2026 bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. | Foto: Reuters SP 2026 bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Foto: Reuters

Združenja navijačev so kritizirala visoke cene vstopnic, češ da so nekajkrat višje od prejšnjega SP v Katarju, zaradi česar je Fifa del vstopnic ponudila po ceni 60 dolarjev oziroma približno 50 evrov.

"Prihodki, ki jih prinaša SP, kar vključuje tudi prodajo vstopnic, se bodo vrnili v nogometne zveze po svetu. Če ne bi bilo Fife, ne bi bilo nogometa v 150 državah," je še poudaril Infantino.

žoga, fifa, SP 2026
Sportal Bogate denarne nagrade na nogometnem SP 2026
Sp 2026, žreb
Sportal Znane so skupine SP 2026, pred žrebom nagrada miru za predsednika Trumpa
Gianni Infantino FIFA SP 2026
