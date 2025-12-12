Navijači zgroženi nad oderuškimi cenami vstopnic za SP 2026, ki jih je določila Fifa

Mednarodna nogometna zveza Fifa se je znašla pod udarom kritik navijačev zaradi cen vstopnic za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Združenje evropskih navijačev FSE je cene opisalo kot oderuške. Pri nemški zvezi DFB obžalujejo, da so cene visoke, a poudarjajo, da jih je pač določila Fifa.

"SP bo daleč od Nemčije in obisk turnirja vključuje kar precej truda in visoke potovalne stroške. To je še en razlog, zakaj bi radi videli, da bi bile vstopnice za naše navijače cenejše," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal direktor DFB Andreas Rettig.

Nemški navijači, ki si bodo želeli ogledati tekme svoje reprezentance na SP 2026 prek kontingenta vstopnic, namenjenih DFB (teh bo na voljo osem odstotkov za vsako tekmo), bodo morali odšteti najmanj 155 evrov za prvo tekmo skupinskega dela proti Curacau v Houstonu.

Nemški navijač, ki si bo želel ogledati tekme vključno s finalom, bo moral odšteti najmanj 5975 evrov. Foto: Guliverimage

Najcenejša vstopnica za drugo tekmo v Torontu proti Slonokoščeni obali stane 190 evrov, za tretjo v East Rutherfordu proti Ekvadorju pa 230 evrov. Na ceniku, ki ga je objavil DFB v četrtek, bo najcenejša vstopnica za finale 19. julija prav tako v East Rutherfodu znašala 3580 evrov. Tako bo nemški navijač, ki si bo želel ogledati tekme vključno s finalom, moral odšteti najmanj 5975 evrov.

"Cene določa Fifa, DFB nima nobenega vpliva na to. Informacije o tem smo dobili le nekaj ur pred začetkom prodaje oziroma izdaje zahtevkov za vstopnice," je pojasnil Rettig. Pri DFB še vedno upajo, da bodo njihovi navijači pokupili vseh 4307 vstopnic za tekmo s Curacaom, 2552 za obračun s Slonokoščeno obalo in 4826 za dvoboj z Ekvadorjem.

Najcenejša vstopnica za finale SP 2026? 3.570 evrov!

Podobne izračune so delali tudi po drugih državah, tudi v Angliji. Njeni navijači so bili precej nezadovoljni, ko so izvedeli, da bi morali za sledenje svoji ekipi skozi celoten turnir plačati dobrih 14.000 evrov za vstopnice najvišjih kategorij.

Podatke o cenah dodeljenih vstopnic (PMA) vsaki nacionalni zvezi, katerih reprezentance bodo tekmovale na SP 2026, je prva objavila hrvaška zveza. Te vstopnice PMA bodo prodajali po fiksnih cenah in ne po kontroverznem gibljivem sistemu, ki temelji na ponudbi in povpraševanju, je poročal časnik Guardian.

Hrvaški navijači bodo prihodnje leto na SP 2026 spremljali ljubljence. Hrvaška bo branila tretje mesto. Foto: Reuters

Pri hrvaški zvezi so za najcenejše vstopnice za finale na stadionu MetLife v East Rutherfordu navedli ceno 3570 evrov, kar je izzvalo burno reakcijo FSE. Pri tem so ocenili, da bi navijači od prve tekme do finala morali odšteti najmanj 5887 evrov, kar je petkrat več kot na prejšnjem SP v Katarju. Ta številka pa se lahko še več kot podvoji, ko se vključi še stroške letalskih prevozov in nastanitev.

"Pri FSE smo zgroženi nad oderuškimi cenami, ki jih je določila Fifa. To je velika izdaja tradicije SP in ignoriranje tega, koliko navijači prispevajo k spektaklu, kar SP zagotovo je," so zapisali pri FSE in Fifo pozvali, naj zadrži prodajo vstopnic PMA ter se posvetuje z vsemi vpletenimi strankami za rešitev, ki bo "spoštovala tradicijo, univerzalnost in kulturni pomen SP".

Vsi navijači, ne le tisti v nacionalnih kvotah PMA-vstopnic, lahko do 13. januarja na spletu naročijo vstopnice po fiksnih cenah. Tisti, ki so zahtevke za vstopnice oddali v prvih dveh prodajnih fazah, pa bodo podvrženi dinamičnemu ceniku, torej bodo cene rasle oziroma padale glede na povpraševanje.