Najstniku Kimiju Antonelliju pri Mercedesu so grozili s smrtjo, potem ko je ekipa formule 1 Red Bull namignila, da se je v sklepnem delu dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Katarja namerno umaknil Landu Norrisu. Ta je napredoval na četrto mesto nedeljske dirke.

Norris je zaradi Antonellijeve napake pridobil dve točki, kar pomeni, da lahko zdaj na zadnji dirki sezone ta konec tedna v Abu Dabiju konča tretji, in še vseeno osvoji naslov v boju z Maxom Verstappnom iz Red Bulla. V skupnem seštevku SP ima dirkač McLarna 12 točk prednosti pred zmagovalcem iz Katarja Verstappnom in 16 pred svojim moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Reuters

Več kot 1.100 resnih ali sumljivih komentarjev

Verstappnov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase je svojemu dirkaču, ki je zmagal v Katarju, med preizkušnjo po radiu povedal: "Zdelo se je, kot da se je Antonelli samo ustavil in spustil Norrisa naprej."

Tudi svetovalec pri Red Bullu Helmut Marko je bil kritičen do 19-letnega novinca v F1 in trdil, da je Norrisu "pomahal mimo".

Antonelli, ki je pri Mercedesu zamenjal Lewisa Hamiltona, je svojo profilno fotografijo na Instagramu po valu spletnih napadov spremenil v črno.

Združenje novinarjev je izvedelo, da je Mercedes na Antonellijevih računih na družbenih omrežjih odkril "več kot 1.100 resnih ali sumljivih" komentarjev, med katerimi je bilo več groženj s smrtjo.

Dodatnih 330 hudih ali sumljivih komentarjev je bilo prijavljenih tudi prek družbenih omrežij Mercedesa.

Toto Wolff Foto: Reuters

Komentarji očitno napačni

Mercedes je te številke delil s kampanjo mednarodne krovne zveze Fie United Against Online Abuse oziroma Združeni proti spletnim zlorabam.

Pri ekipi Red Bulla so se danes sicer opravičili. V izjavi so zapisali, da so se v komentarjih po VN Katarja očitno zmotili.

"Komentarji, podani pred koncem in takoj po VN Katarja, ki namigujejo, da je voznik Mercedesa Kimi Antonelli namerno dovolil Landu Norrisu, da ga je prehitel, so očitno napačni," so zapisali pri Red Bullu.

"Ponovni posnetek prikazuje, kako Antonelli za trenutek izgubi nadzor nad svojim avtomobilom in s tem Norrisu omogoči, da ga prehiti. Iskreno obžalujemo, da je zaradi tega Kimi deležen spletnih zlorab," so dodali.

McLaren poganjajo Mercedesovi motorji, šef ekipe Mercedes Toto Wolff pa je že v nedeljo zvečer ogorčen dejal: "To je popolna neumnost. Borimo se za drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu. Kimi se bori za potencialno tretje mesto na dirki. Mislim, kako neumno je lahko, da sploh rečeš kaj takega?"

