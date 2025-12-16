Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
16. 12. 2025,
21.00

Osveženo pred

4 minute

Torek, 16. 12. 2025, 21.00

4 minute

Helmut Marko o Christianu Hornerju

"Če bi ga odpustili prej, bi Verstappen postal svetovni prvak"

Avtor:
M. P.

Max Verstappen Helmut Marko | Helmut Marko je vedno brez dlake na jeziku.

Helmut Marko je vedno brez dlake na jeziku.

Foto: Guliverimage

Helmut Marko je ob slovesu od formule 1 in Red Bulla povedal, da bi letos Max Verstappen postal svetovni prvak, če bi šefa ekipe Christiana Hornerja odpustili prej in ne šele sredi julija. Trdi, da je Horner po smrti Dietricha Mateschitza želel popolno oblast v ekipi.

Helmut Marko
Sportal Potrjeno: Helmut Marko na lastno pobudo zapušča Red Bull

V drugi polovici sezone je Max Verstappen začel dosegati precej boljše rezultate kot v prvi. | Foto: Reuters V drugi polovici sezone je Max Verstappen začel dosegati precej boljše rezultate kot v prvi. Foto: Reuters Dolgoletni svetovalec obeh Red Bullovih ekip formule 1 Helmut Marko je ob svojem slovesu od avstrijskega koncerna znova razburkal svet kraljice avtomotošporta. Pri 82 letih, leto pred iztekom pogodbe, odhaja v pokoj, že poleti pa je Red Bull odpustil vodjo ekipe Christiana Hornerja, ki je bil prav tako zraven vseh 20 let, ko so osvojili osem dirkaških naslovov. Po Markovem mnenju so to storili prepozno: "Morali smo se odzvati, saj rezultati na stezi niso bili več dobri. Če bi ga odpustili prej, bi se prej vrnili na pravo pot in bi Max Verstappen postal svetovni prvak. O tem sem povsem prepričan." Konec avgusta je Max Verstappen za vodilnim v svetovnem prvenstvu zaostajal 104 točke, na koncu pa je bil samo dve točki za prvakom Landom Norrisom (McLaren), potem ko na zadnjih desetih tekmah ni bil slabši kot tretji. 

Ni skrivnost, da je v zadnjih letih, po smrti lastnika in ustanovitelja Dietricha Mateschitza, v Red Bullovi ekipi potekal notranji boj za oblast med Markom in Hornerjem. "Skupaj z Didijem sva leta 2005 ustanovila Red Bull Racing. Midva sva postavila Hornerja za šefa ekipe. Jaz sem bil zraven kot nadzornik, oblast je bila vedno v Avstriji. Tu smo sprejemali odločitve," je v pogovoru za časopis De Limburger razlagal Marko. "Spomnim se neke zabave pred VN Avstrije, ko Didi ni bil več dobrega zdravja. Christian je prišel do mene in rekel, da ne bo dočakal konca leta. Od takrat se je slinil okoli Chalerma Yoovidhye." Pri tem je mislil na tajskega solastnika podjetja Red Bull. "Ko je Didi konec leta umrl, je Christian skušal narediti vse, da bi prevzel nadzor nad ekipo s pomočjo Yoovidhye. V imenu Avstrije sem naredil vse, kar je bilo mogoče, da sem to preprečil."

Nemški Bild je poročal, da naj bi Helmut Marko ob slovesu od Red Bulla dobil desetmilijonsko izplačilo, čeprav je na lastno pobudo odšel leto pred iztekom pogodbe.
Formula 1 Red Bull Racing Lando Norris Max Verstappen Dietrich Mateschitz Christian Horner Helmut Marko
