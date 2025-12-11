"Prvič se bom lahko dotaknil lovorike. Se že veselim," pred petkovo podelitvijo pokala za naslov svetovnega prvaka formule ena pravi Lando Norris. Nato Angleža čakajo kratke zimske počitnice. S prijatelji gre na smučanje, z domačimi pa bo doma preživel praznike. "Poskušal bom pozabiti na sezono. Pozabil bom, da dirkam v formuli ena. Nočem pozabiti, kaj sem letos dosegel, samo rad bi nekaj dni preživel kot navaden človek."

Lando Norris je postal 11. britanski svetovni prvak formule 1. Foto: Guliverimage Za dirkače formule ena bodo tokratne zimske počitnice krajše kot ponavadi. Sezona 2025 se je končala šele preteklo nedeljo, v torek so v Abu Dabiju opravili še testiranje Pirellijevih pnevmatik za naslednje leto. Ker prihaja nova generacija dirkalnikov, bodo nekoliko več dirkali tudi pozimi. Konec januarja bodo v Barceloni zasebna testiranja za prvi preizkus dirkalnikov, uradna testiranja pa sledijo sredi februarja v Bahrajnu (od 11. do 13. in od 18. do 20.). Prva velika nagrada bo med 6. in 8. marcem v Avstraliji.

Novi svetovni prvak Lando Norris bo imel še nekaj dni odmora manj. Ta teden se mu vrstijo sponzorske obveznosti, intervjuji, analiza sezone z inženirji in šefi McLarna. "Vse bomo analizirali. Veliko stvari je, ki bi jih lahko naredili bolje. Tu in tam bi se morali odločiti malo drugače," je dejal v pogovoru za BBC. Ta petek ga v Taškentu v Uzbekistanu čaka še gala večer Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), na kateri bo prejel pokal za prvaka. "Prvič se bom lahko dotaknil lovorike. Se že veselim."

"Sledila bo božična zabava ekipe. To je eden najlepših večerov leta. Nato bom šel s prijatelji na počitnice. Gremo smučat! Da bom hitro opravil s poškodbami in okrevanje," se je pošalil 26-letni Anglež. "Za praznike bom užival z ljudmi, ki ste jih zdaj veliko videli na televiziji, s staršema, bratom, sestrama. Poskušal bom pozabiti na sezono. Pozabil bom, da dirkam v formuli ena. Nočem pozabiti, kaj sem letos dosegel, samo rad bi nekaj dni preživel kot navaden človek."

BBC je Landa Norrisa uvrstil na ožji seznam nominirancev za britansko športno osebnost leta. Za laskavo nagrado se potegujejo še nogometašici Hannah Hampton in Chloe Kelly, igralka ragbija Ellie Kildunne, profesionalni igralec pikada Luke Littler in golfist Rory McIlroy. Podelitev bo 18. decembra.