STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
19.00

52 minut

Četrtek, 11. 12. 2025, 19.00

Volilna skupščina GZS

Miha Mermal novi predsednik Gimnastične zveze Slovenije

STA

Miha Mermal | Foto GZS

Miha Mermal

Foto: GZS

Gimnastična zveza Slovenije je na volilni skupščini dobila novo vodstvo. Novi predsednik GZS, enajsti po vrsti, je postal Miha Mermal iz družbe BTC, ki je nasledil Damjana Kralja. Ta se je moral po osmih letih zaradi omejitve mandatov posloviti s položaja. Mermal bo delo nastopil prvega januarja 2026.

"Prevzem vodenja Gimnastične zveze Slovenije je zame posebna odgovornost in tudi priložnost, da skupaj odpremo novo poglavje slovenske gimnastike. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem dosedanjemu predsedniku Damjanu Kralju za njegovo predano delo, vizijo in prispevek k razvoju zveze," je uvodoma dejal Miha Mermal, ki je bil soglasno izvoljen na predsedniški položaj. Kot je dodal, bo z jasnimi cilji, s profesionalnim upravljanjem in povezano skupnostjo še naprej ustvarjal okolje, v katerem bodo imeli športniki in trenerji pogoje za dolgoročno rast, razvoj in vrhunske dosežke.

"Naš cilj je, da ga uresničimo s stabilnim delovanjem, z močnimi programi ter večjo prepoznavnostjo doma in v mednarodnem prostoru," je dodal novi predsednik in se zahvalil vsem, ki bodo soustvarjali prihodnost slovenske gimnastike.

Prvi predsednik GZS je leta 1962 postal France Kutin, za njim so zvezo vodili še Jože Valentinčič, Rajko Šugman, Jože Zakrajšek, Milan Črepinšek, Janez Matoh, Tomaž Čas, Klemen Bedenik, Ivan Levak, nazadnje pa Kralj.

Zveza bo imela še naprej tri podpredsednike. Edvard Kolar, dosedanji podpredsednik za strokovno področje, bo po novem podpredsednik za gospodarsko-organizacijsko področje, podpredsednica za stike z regijami pa bo ostala Alenka Šenk Erpič.

GZS Miha Mermal
