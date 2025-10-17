Delodajalci in sindikati s premierjem o božičnici. Konkretnih predlogov še ni.

Predsednik vlade Robert Golob se je danes ločeno sestal s predstavniki delodajalcev in sindikatov glede predvidene uvedbe obvezne božičnice. Delodajalci in sindikati so sestanek ocenili kot koristen oz. korekten, ni bilo pa govora o konkretnih predlogih morebitnih sprememb, saj še niso imeli besedila zakonskega predloga.

Kot je povedal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček, premierju svojih približevalnih predlogov glede uvedbe obvezne božičnice niso predstavili, saj v nasprotju z napovedmi danes od ministrstva za delo še niso prejeli zakonskega predloga o božičnici.

Ko ga bodo, se bodo na vsebino tudi pisno odzivali s predlogi. "Predsednik vlade nas je spodbujal, da je dovoljeno predlagati vse," je dejal Gorenšček in dodal, da so ga razumeli, da je "vse še odprto". Premier jim je po Gorenščkovih besedah dejal, naj zakonski predlog jemljejo "samo kot izhodišče".

"Pogovor je bil umirjen, obetamo si, da bo kakšna naša bodoča sugestija tudi slišana in uslišana. Naše predloge, sugestije pa bomo dali kot odziv na predlog zakona, ki ga pričakujemo mogoče še danes," je poudaril Gorenšček.

Iščejo optimalno rešitev, a hočejo prostovoljnost

Napovedal je, da bodo upoštevali tudi Golobov nasvet o tem, da bi se do seje Ekonomsko-socialnega sveta o božičnici, za katero se po zadnjih informacijah kot prvi možen termin nakazuje 27. oktober, s socialnimi partnerji usklajevali na neformalnih sestankih in poskušali najti optimalno rešitev.

"Smo pa skeptični, da bi se našla skupna rešitev, kajti kompromis med obveznostjo in neobveznostjo je zelo težko najti," je bil realen Gorenšček.

Po njegovih besedah je danes vseh pet delodajalskih organizacij ponovno izrazilo željo, da ostane izplačilo božičnice prostovoljno. "To je naša glavna zahteva, za sabo imamo tudi naše člane," je dejal.

Argumente predstavila tudi OZS

Generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Danijel Lamperger je povedal, da so premierju predstavili argumente, da bi se tudi s prostovoljnostjo v gospodarstvu dalo priti do tega, da bi številni prejeli božičnico. "Računamo na to, da bodo naši argumenti maksimalno ponotranjeni tudi v zakonskem predlogu, ki ga bomo dobili," je dodal.

Po njegovih besedah je premier prisluhnil argumentom OZS, ki na podlagi ankete med člani ocenjuje, da bi se v primeru, da bi bila božičnica prostovoljna, a razbremenjena davkov in prispevkov, delež zaposlenih, ki jo prejmejo, povečal. Za podjetja, ki si izplačila božičnice že zdaj ne morejo privoščiti, pa lahko po njegovih besedah uzakonimo karkoli, pa ne bo imelo pozitivnega učinka.

Sindikati s predlogom zadovoljni

Sindikalna stran je sestanek ocenila kot korekten in konstruktiven. Kot je povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko, so premierja razumeli, da ni vprašanje, ali bo božičnica obvezna ali ne – torej da bo obvezna. Sindikati so izrazili pričakovanje, da jo bodo prejeli vsi zaposleni, in to v enaki višini.

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je dejal, da bodo lahko zakonski predlog komentirali, ko ga bodo prejeli. Na sestanku so ponovili svoja pričakovanja glede obljubljene božičnice – da bo torej obvezna in za vse v enaki višini, je dodal.