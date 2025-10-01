Premier Robert Golob vztraja, da bo božičnica od letos obvezna, socialni partnerji pa se morajo dogovoriti o njeni višini in morebitnih izjemah. Sam predlaga, da podjetjem božičnice ne bi bilo treba izplačati le, če bi se ji odpovedali zaposleni sami, da ne bi potopili podjetja, je pojasnil v pogovorih za Televizijo Slovenija in POP TV.

"Božičnica bo obvezna in izplačana bo letos. O višini, kot izhaja tudi iz izhodišč, se lahko na ekonomsko-socialnem svetu pogovarjamo," je dejal v pogovoru na Televiziji Slovenija (TVS). Predvideva sicer, da bo na koncu obveljala srednja pot, a se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi drugače. "Še pomembneje od tega, kakšna bo višina, je, kako se ta božičnica izplačuje, da na primer ne ogrozi delovnih mest in ali obstajajo izjeme, v katerih primerih se lahko nekdo božičnici odpove. To je zame tisto, kar morajo najti socialni partnerji," je še dejal.

Izjeme je treba preveriti

Sam bi predlagal kriterij, da je božičnica lahko odpovedana samo v podjetjih, kjer se s tem strinjajo zaposleni. "Ker zaposleni najbolje vedo, ali je podjetje res pred tem, da izgubijo delovna mesta. V tem primeru odlivi v tujino, posojila tujim lastnikom, ruskim lastnikom in drugo ne morejo biti kriterij, da zaposleni ne bi dobili božičnice," je poudaril.

Tudi v pogovoru za POP TV je izpostavil, da je treba preveriti, ali obstajajo izjeme od obvezne božičnice. "Božičnica zagotovo ni namenjena temu, da bi zaposleni izgubljali delovna mesta. Zato je moj predlog, da takrat, ko bo večina zaposlenih prepoznala, da podjetje slabo stoji, se bo božičnici odpovedala, zato da ne bi potopila podjetja. Sem za to, da se v takšnem primeru božičnica ne izplača. Prostovoljna odpoved delavcev se mi zdi upravičena. To je način, kako se vzpostavi tudi socialni dialog znotraj podjetja," je dejal.

O Hojsu ni vedel nič, razočaran nad Netanjahujem

V obeh pogovorih je komentiral še nekatere druge teme. Vprašanja so se nanašala tudi na današnjo hišno preiskavo pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu in namigovanja o političnem ozadju. Kot je dejal, sam o preiskavi ni vedel ničesar, prav tako ne notranji minister Boštjan Poklukar, saj se je izkazalo, da preiskavo vodi specializirano državno tožilstvo. "Vse, kar vem, vem iz medijev. Počakajmo. Delati iz tega politično zaroto, je bolj karakterna lastnost Janeza Janše kot kaj drugega," je komentiral za TVS. Drugih navedb predsednika SDS Janše ni želel komentirati, za POP TV pa je zagotovil, da "tožilstvo z našo politiko nima popolnoma nič".

Komentiral je še mirovni načrt za Gazo predsednika ZDA Donalda Trumpa. "Tudi Slovenija si prizadeva za prekinitev spopadov in dosego miru že leta, seveda pozdravljamo kakršenkoli mirovni načrt in zato tudi tega." Je pa nekoliko razočaran nad tem, da je izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu hitro po razglasitvi tega mirovnega načrta že začel iskati načine, kako se mu izogniti. "Ker nobeno premirje, noben mir ne more biti trajen, če ne bomo izpeljali tudi rešitve dveh držav, v katerih bosta oba naroda živela svobodno in varno drug ob drugem," je dejal. A glede na dosedanja dejanja izraelske vlade ni velik optimist, da resno verjamejo v to, kar po njegovih besedah kaže tudi zanikanje pravice palestinskemu narodu do svoje države.

Ukrepal po odzivu staršev otrok z redkimi boleznimi

Glede otrok z redkimi boleznimi pa je dejal, da dobro razume stisko staršev, in je bil zelo ogorčen, ko je izvedel, kaj se dogaja na ministrstvih, kjer so zavračali vloge za nadomestila staršem otrok s temi boleznimi. "To je zame nezaslišano in to sem tudi povedal ministru. Minister je v tem času ukrepal. Verjamem, da so se prve vloge začele zdaj ponovno obravnavati," je dejal za TVS. Kar zadeva zdravljenja teh otrok v tujini, pa pravi, da razume, da je slovenska medicinska stroka v preteklosti odločala o tem, na katera zdravljenja se te otroke napotuje z javnim denarjem. "Verjamem, da je to pravilen pristop, če obstaja možnost, da se ponovno preveri, ali so bile vse odločitve dejansko strokovno utemeljene, sem pa tudi za," je še dejal za TVS.