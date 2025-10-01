Politični prostor v Sloveniji se v zadnjih mesecih konsolidira okoli dveh najmočnejših akterjev – Gibanja Svoboda in SDS. Septembrska raziskava Valicona za Siol kaže, da SDS ostaja na vrhu z 21,8 odstotka podpore, Gibanje Svoboda pa ji z 18,2 odstotka tesno sledi. Rezultate je komentiral dr. Samo Uhan, ki ocenjuje, da se razmerja, nakazana v prejšnjih meritvah, utrjujejo. "Zelo očitno se soočamo s časom, ko vstopamo v predvolilno obdobje, in imamo dva izrazita dominantna igralca – opozicijskega vodjo Janeza Janšo in na drugi strani Roberta Goloba, ki sta skoraj znotraj intervala zaupanja," pravi dr. Uhan.

"Utrjujejo se razmerja, predvsem se prostor polarizira; utrjujejo se pozicije na levi in na desni in prihajamo v obdobje, ko bo sklepanje zavezništev ključno. Tukaj očitno prostora za idejo, ki je bila nekaj časa aktualna – da se vzpostavi nov tretji razvojni blok, ki bo presegel delitev na levo in desno – zmanjkuje," ocenjuje Uhan. Po njegovih besedah se bosta oblikovali dve potencialni koaliciji, leva in desna (levosredinska ali desnosredinska), prostora za tretji blok, ki bi izključil oba glavna akterja, pa praktično ni.

SDS dosega 21,8 odstotka, Gibanje Svoboda 18,2 odstotka, SD 8,7 odstotka in Demokrati 6,3 odstotka. Sledijo Resni.ca s 5,3 odstotka, Vesna s 4,5 odstotka, NSi s 4,0 odstotka, Levica s 3,9 odstotka in SNS s 3,4 odstotka. Preostale stranke ostajajo pod tremi odstotki.

Nova stranka – zaenkrat le "ponesrečen začetek Prebiliča"

Uhan vstop nove stranke v politični prostor, ki jo pripravlja Vladimir Prebilič, ocenjuje kot "izrazito ponesrečen", saj v izhodišču temelji na izključevanju obeh glavnih akterjev. Opozarja tudi na določene nedoslednosti v Prebiličevih izjavah – denimo, da ga ne bi motilo povezovanje z NSi, ki je obremenjena s spornimi načini financiranja stranke, hkrati pa problematizira obravnavo predsednika vlade na KPK. "Temelji na izključevanju glavne vladne koalicije, s katero si pa obeta neko politično prihodnost, če se sam deklarira kot levosredinski. Izključevanje akterja, uveljavljenega predsednika vlade, je nespametna poteza," dodaja Uhan. Po njegovem mnenju si s takšnimi sporočili Prebilič nekoliko zapira politični prostor.

Kot nespreten označuje tudi odziv Prebiliča na predlog božičnice, medtem ko so bili drugi politični akterji previdnejši zaradi izrazite javnomnenjske podpore temu predlogu.

SDS in Gibanje Svoboda glavna igralca tudi med opredeljenimi anketiranci

Pri opredeljenih volivcih je razlika med glavnima igralcema še manjša. SDS dosega 25,9 odstotka, Gibanje Svoboda 22,9 odstotka, kar pomeni le tri odstotne točke razlike. Sledijo SD z 10,5 odstotka, Demokrati z 8,6 ter Vesna, Levica in NSi, ki se gibajo nekoliko nad petimi odstotki.

Visoka volilna motivacija

Raziskava kaže tudi na visoko motivacijo volivcev. Kar 47,2 odstotka vprašanih bi se volitev "zagotovo" udeležilo, dodatnih 29,5 odstotka pa "verjetno". Manj kot četrtina vprašanih odgovarja, da se volitev ne bi udeležila.

"Dogaja se, da si akterji vstopajoč v kampanjo iščejo prostor," pravi Uhan. Ob tem bo po njegovih besedah odločilna predvsem spretnost in občutek za politično realnost pri vseh, ki si obetajo oblikovanje prihodnjih zavezništev.

Najvišje ocenjena Pirc Musar, Janša in Golob izenačena

Med politiki je najvišjo povprečno oceno prejela predsednica republike Nataša Pirc Musar (3,1). Sledi gospodarski minister Matjaž Han (2,8), predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je z oceno 2,7 na četrtem mestu. Janez Janša (2,6) in Robert Golob (2,5) sta razmeroma izenačena, večina drugih politikov pa se giblje okoli povprečne ocene 2,4. Najnižje med uvrščenimi sta Urša Zgojznik in Zoran Stevanović (oba 2,3).