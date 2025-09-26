Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
26. 9. 2025,
15.48

Vladimir Prebilič posmehljivo o uvedbi obveznih božičnic

Vladimir Prebilič | Vladimir Prebilič je svoje sledilce vprašal, kakšna se jim zdi njegova nova božična pripoved. | Foto Bojan Puhek

Vladimir Prebilič je svoje sledilce vprašal, kakšna se jim zdi njegova nova božična pripoved.

Foto: Bojan Puhek

Ob napovedi obvezne božičnice, katere uvedbo glede na raziskavo Valicona za Siol podpira 69 odstotkov vprašanih, proti jih je le 15, se je na družbenih omrežjih posmehljivo odzval evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Na omrežju Facebook je objavil posnetek in svoje sledilce vprašal, kakšna se jim zdi njegova nova božična pripoved o stricu Poldetu, ki si je ob koncu leta zaželel dodatnega priliva na svoj bančni račun.

Kaj je povedal, si oglejte spodaj:

 

Glede na javnomnenjsko anketo, ki jo je za Siol opravil Valicon, uvedbo božičnic podpira velika večina vprašanih, 69 odstotkov, medtem ko jih je bilo proti le 15 odstotkov. Da bodo božičnice obvezne, je v ponedeljek v DZ dejal premier Robert Golob: "Božičnica za vse zaposlene, tudi tiste v javnem sektorju in upokojence. Prvič v zgodovini. To je naš odgovor na draginjo. Božičnico uvajamo kot delno razbremenitev plač," je dejal in dodal, da bo izplačana še letos v višini polovice minimalne plače – 638,86 evra – ter oproščena vseh davkov in prispevkov.

Na napoved o uvedbi obvezne božičnice so se v večini opredelile vse stranke, razen stranke Anžeta Logarja, zato smo ga vprašali, kakšno je njegovo mnenje. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.
