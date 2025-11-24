Skrivnosti kombiniranja hrane in vina, ki jih velja poznati

Obstaja zanimiv rek: "Buy on apple and sell on cheese." (Kupi z jabolkom in prodaj s sirom). Gre za staro pravilo britanskih vinskih trgovcev, ki so kakovost vina ocenili tako, da so ga preizkusili ob jabolku. Če je vino dobrega okusa v kombinaciji s svežim jabolkom, mora biti resnično dobro. Da so ga sami lažje prodali naprej, pa so ga svojim kupcem dali pokusiti s koščkom sira. To namreč za povprečnega okuševalca naredi vino okusnejše.

Stoletja opazovanja in raziskovanja

Ta stari britanski trgovski trik razkriva nekaj zanimivega: ljudje so že dolgo nazaj vedeli, da hrana močno vpliva na okus vina. In obratno. Pairing, kot ga poznamo danes, ni modni trend, ampak rezultat opazovanja, poskušanja in raziskovanja skozi generacije in generacije.

Pairing 2.0: ne gre več le za pravila, ampak za občutke

Nekoč so nas učili zelo preprostih pravil: belo vino k ribi, rdeče vino k mesu, sladko vino k sladicam. A v sodobni kulinariki ta pravila ne držijo več tako strogo. Zakaj? Ker se je spremenilo naše razumevanje okusov in ker danes gledamo dlje od barve vina. Dober par temelji na štirih ključnih elementih:

​​1. Teža jedi in teža vina

K lahki hrani (solate, ribe, zelenjava) gredo lažja, bolj sveža vina.

K bogatim jedem (goveji file, golaž, divjačina) pa vina s telesom in globino.

2. Kislina

Kislina v vinu pomaga "očistiti" usta po mastnih, kremnih ali slanih jedeh.

Zato se suho belo vino tako dobro ujame s siri, težkimi omakami in ocvrtimi jedmi.

3. Sladkost in pekočina

Rahlo sladko vino lahko nevtralizira pekoč občutek pikantnih jedi. Zato je pikantna azijska kuhinja fantastična v paru s polsladkimi vini.

4. Tanini

Rdeča vina z več tanini so izvrstna z mesom ali jedmi z veliko beljakovinami. Vendar lahko hitro postanejo premočna ob nežnejših okusih.

Zanimivost: artičoka, veliki sovražnik vina

Če vas je kdaj presenetilo, da vino ob artičokah nenadoma dobi čuden, skoraj sladek, "ploščat" okus – niste sami. Artičoke vsebujejo cynarin, snov, ki začasno prevara naše brbončice in vsakič, ko naredimo požirek vina, močno spremeni njegov profil.

Sommelierji se tako radi pošalijo, da so artičoke njihov kriptonit – jed, ob kateri skoraj nobeno vino ni takšno, kot bi moralo biti. Rešitev? Zelo suha vina ali peneče alternative, ki imajo dovolj kisline, da prebijejo učinek.

Zakaj se sploh truditi s pairingom?

Ker dober par hrane in vina dvigne oba okusa, slaba kombinacija pa ju lahko dobesedno izniči. Prava izbira vina lahko jed osveži, okrepi, zaokroži ali popolnoma spremeni.

In danes, ko so različna vina dostopnejša kot kadarkoli prej, je raziskovanje okusov zabavnejše kot kadarkoli prej.

Sparov vinski katalog 2025, prava mala enciklopedija pairinga

Če želite sami raziskati, katero vino najbolje dopolni vaše priljubljene jedi, vam bo pri tem pomagal novi Sparov vinski katalog z nasveti Miše Koplove, zmagovalke tekmovanja Masterchef Slovenija. V njem boste našli: izbrane predloge vin za različne okuse,

široko ponudbo domačih in tujih sort,

posebne akcije in predstavitve vin,

ideje za praznične nakupe ali gurmanska darila.

Dober pairing ni znanost, je užitek. In samostojno raziskovanje je zdaj še preprostejše.

