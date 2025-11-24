Velenjska občina sanirala tri plazove in lokalno cesto v Šentilju

Velenjska občina bo danes pri gasilskem domu v Šentilju namenu predala sanirane plazove in obnovljeno lokalno cesto. Uredili so tri plazove na odsekih Pirnat–Spodnje Arnače, Obronek–Štruc ter na cesti Ložnica–Andraž. Ob tem so obnovili tudi del lokalne ceste s pločnikom pred gasilskim domom na vstopu v Šentilj iz smeri Velenja.

V velenjski občini so letos uspešno sanirali sedem plazov, do konca leta pa načrtujejo sanacijo še dveh, in sicer na odsekih Zgornje Laze–Spodnje Laze ter Spodnje Lipje–Šalek, so sporočili z Mestne občine Velenje.

Kot so navedli, so letos začeli tudi s sanacijo plazu Pokopališče–Jemej v Podkraju in z drugo fazo ureditve vodotoka Ljubija. Do konca leta bodo začeli še s sanacijo plazu na uvozu v Kavče.

Na odseku Pirnat–Spodnje Arnače so uredili 68 metrov dolgo in do pet metrov visoko kamnito zložbo, ki zaradi širine temeljev do 2,3 metra zagotavlja dolgoročno stabilnost terena. Na delu pobočja so namestili panelno zaščitno ograjo in uredili vozišče.

Na sosednjem odseku Obronek–Štruc v Arnačah, kjer je plaz ogrožal stanovanjski objekt, dovozno pot in komunalno infrastrukturo, so izvedli sto metrov kamnite zložbe ter vgradili drenažne cevi, betonske kanalete in dodatna drenažna rebra.

Intenzivna obnova cestne infrastrukture v krajevni skupnosti Šentilj

Na cesti Ložnica–Andraž, kjer je plaz ogrožal promet, so zgradili 24 metrov kamnite zložbe, sanirali 40 metrov cestišča in uredili odvodnjavanje.

V sklopu obnove lokalne ceste pred gasilskim domom v Šentilju iz smeri Velenja so ob rekonstrukciji vozišča uredili tudi pločnik za večjo varnost pešcev ter celovito sanirali zgornji ustroj ceste. Z razširitvijo vozišča so omogočili varen dvosmerni promet.

Na občini so poudarili, da od leta 2021 intenzivno obnavljajo cestno infrastrukturo v krajevni skupnosti Šentilj. Investicija od mrliške vežice do gostišča Pirh je vključevala rekonstrukcijo ceste, gradnjo novega pločnika s prehodi za pešce, ureditev dveh avtobusnih postajališč in javne razsvetljave.

Cesta je zdaj široka 5,5 metra, pločnik pa 1,5 metra. Konec leta 2023 so uredili meteorno kanalizacijo, letos pa dokončali še pločnik in uredili odsek do odcepa k hiši Arnače 15.

Za sanacijo plazov bodo namenili okoli 16 milijonov evrov

V občini ocenjujejo, da bodo med letoma 2024 in 2028 za sanacijo plazov namenili okoli 16 milijonov evrov. Od države so doslej prejeli okoli tri milijone evrov, preostala sredstva pa nameravajo pridobiti postopoma na podlagi zahtevkov in pripravljenih projektov za odpravo posledic ujm iz leta 2023.

Lani so za sanacije namenili približno 2,5 milijona evrov, letos 1,3 milijona evrov, v prihodnjih letih pa načrtujejo še 7,4 milijona evrov naložb.