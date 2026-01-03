Mesto Petra velja za eno najimpozantnejših in zgodovinsko najpomembnejših mest na svetu, izklesano neposredno v rdečo skalo južne Jordanije. Gre za starodavno mesto Nabatejcev, ki je nastalo v četrtem stoletju pred Kristusom.

Impozantno mesto Nabatejcev Petra, sprva znano tudi pod imenom Raqmu, je zgodovinsko in arheološko najdišče na jugu Jordanije. Leži na pobočju Jabal Al-Madbah v kotlini med gorami, ki tvorijo vzhodni breg doline Arabah. Petra naj bi bila naseljena že devet tisoč let pred Kristusom, v četrtem stoletju pred Kristusom pa je bila verjetno ustanovljena kot glavno mesto Nabatejskega kraljestva.

Veljala je za pomembno trgovsko središče

Nabatejci so bili nomadski Arabci, ki so Petro zgradili v bližini trgovskih poti in tako je postala pomembno trgovsko središče na poti med Arabijo, Egiptom in Rimom.

Mesto starodavne civilizacije je dostopno po 1,2 kilometra dolgi soteski, imenovani Sik, ki vodi neposredno do Al-Khazneh oziroma zakladnice, ki je ena izmed najprepoznavnejših zgradb v Petri.

Znamenita zakladnica Al-Khazneh Foto: Shutterstock

Poleg Al-Khazneh (zakladnica), ki je znana po svoji ikonični fasadi, ki se razkrije po sprehodu skozi ozek kanjon Siq, so druge večje znamenitosti še: Ad-Deir (samostan) oziroma mogočna stavba na vrhu dolgega vzpona, kraljeva grobnica, ki leži v pečinah, ter rimsko gledališče, ki je delno vklesano v skalo.

Rimsko gledališče, ki je del Petre. Foto: Shutterstock

Vklesano v rdečkasto pečino

Mesto, ki se razteza na površini 264 kvadratnih kilometrov, je posebno zato, ker je vklesano neposredno v rdečkasto pečino in ni zgrajeno iz kamnov. Čeprav mesto leži v puščavi, so bili Nabatejci mojstri upravljanja z vodo, saj so že imeli napredne vodne sisteme (kanale, cisterne in jezove). Napade tujih ljudstev so Nabatejci odvrnili z izkoriščanjem gorskega reliefa območja. Največji razcvet je Petra doživela v prvem stoletju po Kristusu, ko je bila zgrajena njena slavna struktura Al-Khazneh, ki naj bi bil mavzolej nabatejskega kralja Areta IV. V tistem času je mesto štelo okoli 20 tisoč prebivalcev.

Samostan Ad-Deir Foto: Shutterstock

Mesto ponovno odkrito v začetku 19. stoletja

Rimljani so kraljestvo preimenovali v Arabia Petraea. Zaradi novih pomorskih trgovskih poti in potresa, ki je mesto prizadel leta 363, je mesto nazadovalo, uničene pa so bile tudi številne strukture. Po bizantinskem obdobju in zgodnji islamski dobi je mesto postalo zapuščeni kraj, kjer je živela le peščica nomadov. Po več stoletjih, ko je bilo mesto s strani zahodnega sveta pozabljeno, je mesto ponovno leta 1812 odkril švicarski raziskovalec Johann Ludwig Burckhardt.

Foto: Shutterstock

Rožnato mesto, izklesano v kamen

Večina mesta še danes ni arheološko raziskana. Petra se imenuje tudi Rožnato mesto zaradi barve kamna, iz katerega je izklesana, in je od leta 1985 na seznamu Unescove svetovne dediščine. Petra je postala svetovno znana tudi zaradi filma Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989.

Foto: Shutterstock

Leta 2007 je bil Al-Khazneh imenovan za eno izmed novih sedmih čudes sveta. Petra je simbol Jordanije in njena najbolj obiskana turistična znamenitost, ki letno še danes privablja trume turistov iz celega sveta. Število obiskovalcev je doseglo več kot 1,1 milijona turistov letno (leta 2019), zaradi regionalnih napetosti pa se je turistični obisk postopno zmanjšal. Leta 2024 je bilo obiskovalcev okoli 460 tisoč, kar kaže na to, kako lahko geopolitični dogodki vplivajo na turizem.

Preberite še več iz rubrike Arhitekturni čudeži: