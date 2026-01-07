Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

7. 1. 2026,
18.43

V ljubljanskem kliničnem centru ostali brez treh ortopedov

K. M., STA

ortoped artros pregled koleno | Na oddelku se sicer ukvarjajo z endoprotetiko velikih sklepov (kolka, kolena, rame, komolca, gležnja), rekonstrukcijskimi posegi kolena, komolca, rame ter rekonstrukcijskimi posegi na gležnju in stopalu.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prejeli odpovedi treh ortopedov, in sicer dve decembra in eno januarja. Kot so sporočili, to ne bo vplivalo na izvajanje programa na ortopedski kliniki. Trenutno delo poteka skladno s programom, v prihodnje pa bodo zagotovili, da bodo "vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene".

V UKC Ljubljana načrtujejo tudi izvajanje dodatnih programov.

Po poročanju portala Nova24TV z oddelka za artroskopijo in poškodbe pri športu ortopedske klinike odhajajo Oskar Zupanc, Klemen Stražar in Uroš Meglič, na oddelku pa naj bi po njihovih navedbah ostala le dva ortopeda. Na oddelku se sicer ukvarjajo z endoprotetiko velikih sklepov (kolka, kolena, rame, komolca, gležnja), rekonstrukcijskimi posegi kolena, komolca, rame ter rekonstrukcijskimi posegi na gležnju in stopalu.

Vsi trije ortopedi dodatno delajo tudi v zasebni kliniki MD Medicina, je poročal Radio Slovenija.

Odpoved naj bi podali zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti 

Zdravniki naj bi odpovedi podali zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri zdravniki od 21. maja ne bi smeli več delati pri čistih zasebniki. A je ustavno sodišče odločilo, da je ta člen neustaven, tako da bodo lahko pri zasebnikih delali še naprej. Za to bodo sicer morali pridobiti soglasje delodajalca.

