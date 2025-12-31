Robert Golob: Hvala, ker skrbite za to, da smo danes lahko brezskrbni

Premier Robert Golob je popoldne obiskal pediatrično kliniko, paliativni oddelek na Onkološkem inštitutu Ljubljana in pa urgenco v UKV Ljubljana. Kot je povedal v izjavi za medije, se je lahko prepričal, da "imamo v sistemu kljub vsem težavam iz preteklosti res predano osebje, ki skrbi za paciente in si zasluži našo najglobljo hvaležnost".

"Namen teh obiskov je bil prvenstveno, da izrazim hvaležnost celotnemu medicinskemu osebju, od negovalcev, medicinskih sester in zdravnikov, ki tudi na silvestrovo nesebično skrbijo za to, da smo lahko mi brezskrbni in da če se komurkoli karkoli zgodi, lahko računamo na njih," je povedal Golob.

Ogledati si je želel celotno verigo zdravja

Kot je pojasnil, si ni naključno izbral teh treh oddelkov, želel si je namreč ogledati celotno verigo zdravja, od najmlajših do teh, ki potrebujemo nepričakovano zdravstveno oskrbo, pa do tistih, ki se od življenja poslavljajo. Po njegovih besedah namreč šele takrat, "ko celotna veriga deluje, delujemo kot družba in prav javni zdravstveni sistem, ki je v osrčju vseh prizadevanj naše vlade, je tisti sistem, ki lahko dejansko to verigo tudi neprekinjeno zagotavlja".

Ukrepi za izboljšanje javnega zdravstva se bodo nadaljevali, obljublja Golob

"Tekom zadnjih treh let smo zdravstvu namenili osrednjo pozornost, ne samo s sistemskimi ukrepi, ampak tudi s konkretnimi sredstvi, tudi s konkretnimi investicijami, in tisto kar želim poudariti je, da bomo s tem tudi nadaljevali. Zavedamo se kako pomembno je, da sistemu zagotovimo sredstva, opremo in tudi osebje, in jaz verjamem, da bo tega v bodoče samo še več," je sklenil premier.

Jug: Za nami je izjemno zahtevno, a tudi zelo uspešno leto

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so po besedah generalnega direktorja Marka Juga so "veseli tega obiska in vaše trde podpore, ki jo čutimo ves čas". "To leto, ki se zaključuje, je bilo za nas izjemno zahtevno, ampak tudi izjemno uspešno leto, pokazali smo izjemne strokovne dosežke, ob tem pa je UKC naredil ogromne korake naprej tudi na nivoju nabave, infrastrukture, zagotavljanja sredstev in splošnega delovanja," je našel Jug.

Po njegovih besedah so lahko zelo ponosni, "to ni enostavno, premiki so zelo veliki in obvezujemo se, da bomo tudi v nadaljevanju delovali na ta način, da bomo večali transparentnost, večali dostopnost in dajali vedno bolj vrhunske storitve vsem ljudem". Ob tem se je generalni direktor zahvalil predsedniku vlade, da je obiskal urgentne dele bolnišnice in tiste ljudi, ki opravljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo. Samo v UKC Ljubljana vsak dan dežura 75 zdravnikov in 55 zdravnikov je v pripravljenosti, je navedel Jug in izpostavil še ogromno število negovalnega kadra in podpornih služb.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana si želijo več akutnih paliativnih oddelkov

Tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana so veseli, da si je Golob vzel čas za obisk akutnega paliativnega oddelek, ki dela že od leta 2007 in se razvija. "Želeli bi si, da bi bilo akutnih paliativnih oddelkov še več. Naša želja je, da bi takšne akutne paliativne oddelke imeli po vseh bolnišnicah in verjamem, da je to tudi strategija vlade, da se ta mreža razširi," je v izjavi povedala direktorica inštituta Zlata Štiblar Kisić.

Zahvalila se je za vso podporo in pomoč, ki jo vlada nudi onkološkemu inštitutu tudi sicer, "da je prepoznala vsa naša prizadevanja in da pomaga pri uresničevanju naše vizije". Zahvalila se je tudi za to, da je vlada prepoznala potrebe onkološkega inštituta in jim v letošnjem letu namenila sredstva za izgradnjo stolpiča in nadzidavo obstoječe stavbe, kar bo zelo pripomoglo k nadaljnji kakovostni in strokovni obravnavi naših onkoloških bolnikov. Štiblar Kisić upa, da bodo v začetku naslednjega leta lahko začeli gradnjo.

"Slovenija ima svoj sistem zaščite in reševanja, ki nam ga zavida cela Evropa"



Na silvestrovo je premier obiskal tudi Gasilsko brigado Ljubljana. V izjavi po obisku je poudaril, da ima Slovenija svoj sistem zaščite in reševanja, ki nam ga zavida cela Evropa. "Na njega smo vedno ponosni in na njih se lahko zanesemo takrat, ko pride do kakršnekoli nesreče, ali človeške ali pa naravne.. Dostikrat pa potem v mirnih časih, kot je danes, na fante enostavno pozabimo in jaz sem jih želel na ta način izraziti hvaležnost, da so vedno tukaj za nas, tudi takrat, ko se vsi ostali veselimo, v tem primeru prehoda v novo leto," je dodal premier.



V imenu celotne države se jim je zahvalil, da skrbijo za našo varnost, in jim zaželel, da bi imeli pri opravljanju svojih nalog čim več sreče, čim manj tvegali in da bi tudi najprej poskrbeli za svojo varnost, zato da bodo lahko potem poskrbeli tudi za našo.

Po Golobovih besedah je zdravstvena reforma cel niz ukrepov

Na novinarsko vprašanje pa je Golob komentiral tudi odločbo ustavnega sodišča glede neustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je dejal, "po prvi preučitvi iz odločbe jasno izhaja, da je tudi ustavno sodišče presodilo, da ima vlada vso pravico, da razmeji javno in zasebno in da po mnenju ustavnega sodišča že sedanja zakonodaja brez tega člena zadošča".

Po Golobovih besedah je zdravstvena reforma cel niz ukrepov, več kot 100, konkretni člen pa je samo eden v nizu. "Najverjetneje bomo poskušali brez tega člena zdržati zdaj neko obdobje, preprosto, da vidimo ali je sploh potrebna tako absolutna prepoved. Vsi ostali kriteriji, ki so ostali v veljavi, vključno s prepovedjo espejev in podobno, najverjetneje zadoščajo za to, da uresničimo naš namen, da se škodljive dvojne prakse umaknejo iz javne zdravstvene mreže," je dodal.