Glasovanje na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so uspešno izvedli tudi za prebivalce prizadetih območij v Kožbanskem kotu. Med 12.15 in 14. uro so v središču Kožbane organizirali začasno volišče. V njem je imelo možnost glasovati 57 upravičencev, glas jih je oddala več kot polovica.

Kot so iz Civilne zaščite Občine Brda, so začasno volišče omogočili Okrajna volilna komisija, Občina Brda in Civilna zaščita Občine Brda.

Pomoč pri prečkanju dela poti

Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da so se z okrajno volilno komisijo dogovorili, da bodo do prebivalcev, do katerih je dostop zaradi plazu otežen, pristopil volilni odbor s skrinjico z dokumentacijo, kjer se bodo podpisali, tako da bo to ustrezno registrirano v volilnem imeniku. Z njimi bodo člani civilne zaščite, ki jim bodo pomagali prečkati tisti del poti, ki je zaradi plazu porušen.

Na plazoviščih so dela potekala tako v soboto kot danes. Dela na plaziščih in ob podrtem mostu pod Snežečami se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. V civilni iniciativi so pozvali k strpnosti in previdnosti, saj so na prizadetih območjih ceste blatne, veliko je strojne mehanizacije.