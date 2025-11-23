Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
23. 11. 2025,
16.19

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
ujma plaz referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja referendum volišče

Nedelja, 23. 11. 2025, 16.19

1 ura, 15 minut

Zaradi plazu so v Kožbanskem kotu ostali brez dostopa do volišč, dobili so začasno #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Glasovanje na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so uspešno izvedli tudi za prebivalce prizadetih območij v Kožbanskem kotu. Med 12.15 in 14. uro so v središču Kožbane organizirali začasno volišče. V njem je imelo možnost glasovati 57 upravičencev, glas jih je oddala več kot polovica.

Kot so iz Civilne zaščite Občine Brda, so začasno volišče omogočili Okrajna volilna komisija, Občina Brda in Civilna zaščita Občine Brda.

Pomoč pri prečkanju dela poti

Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da so se z okrajno volilno komisijo dogovorili, da bodo do prebivalcev, do katerih je dostop zaradi plazu otežen, pristopil volilni odbor s skrinjico z dokumentacijo, kjer se bodo podpisali, tako da bo to ustrezno registrirano v volilnem imeniku. Z njimi bodo člani civilne zaščite, ki jim bodo pomagali prečkati tisti del poti, ki je zaradi plazu porušen.

Na plazoviščih so dela potekala tako v soboto kot danes. Dela na plaziščih in ob podrtem mostu pod Snežečami se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. V civilni iniciativi so pozvali k strpnosti in previdnosti, saj so na prizadetih območjih ceste blatne, veliko je strojne mehanizacije.
Igor Zorčič, DVK
Novice Znana je volilna udeležba do 16. ure
Goriška Brda, odstranjevanje posledic neurja
Novice Takšno je stanje v Brdih po hudem neurju #foto
uničen vinograd, Neblo
Novice Vinogradniki v Goriških brdih potrebujejo takojšnjo pomoč države
ujma plaz referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja referendum volišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.