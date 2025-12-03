Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
8.55

Osveženo pred

26 minut

ujma Goriška Brda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić

Ministrica Čalušić v Goriških brdih o stanju po ujmi in razmerah v kmetijstvu

Mateja Čalušić | Občinske komisije so na podlagi sklepa uprave že začele ocenjevati škodo. Ocenjevanje poteka v občinah Bohinj, Brda, Kanal ob Soči in Tolmin. Komisije morajo oceno pripraviti do 7. januarja in jo do istega dne vnesti v spletno aplikacijo Ajda. | Foto Ana Kovač

Občinske komisije so na podlagi sklepa uprave že začele ocenjevati škodo. Ocenjevanje poteka v občinah Bohinj, Brda, Kanal ob Soči in Tolmin. Komisije morajo oceno pripraviti do 7. januarja in jo do istega dne vnesti v spletno aplikacijo Ajda.

Foto: Ana Kovač

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić se je v torek v Goriških brdih srečala s predstavniki vinogradnikov, oljkarjev, čebelarjev, sadjarjev in lovcev. Razpravljali so o škodi, ki jo je na kmetijskih zemljiščih povzročila nedavna ujma, in o aktualnih razmerah v kmetijstvu, so sporočili z ministrstva.

Ministrica je prisluhnila preliminarni oceni škode v Goriških brdih. Vremenska motnja, ki je regijo prizadela 16. in 17. novembra, je povzročila številne težave. Po prvih ocenah je škoda nastala tako na infrastrukturi kot na kmetijskih zemljiščih, kjer so posledice vidne v podrtih vinogradih, nanosih kamenja in vejevja ter v plazovih in usadih.

Podlaga za dodelitev pomoči ob poplavah in zemeljskih plazovih je uradna ocena škode, ki jo potrdi vlada. Ta mora preseči prag za razglasitev naravne nesreče, določen v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč. Za izdelavo ocene je pristojna uprava za zaščito in reševanje, so spomnili na ministrstvu.

Občinske komisije so na podlagi sklepa uprave že začele ocenjevati škodo. Ocenjevanje poteka v občinah Bohinj, Brda, Kanal ob Soči in Tolmin. Komisije morajo oceno pripraviti do 7. januarja in jo do istega dne vnesti v spletno aplikacijo Ajda.

Vinogradniki, oljkarji in sadjarji pred številnimi izzivi

V nadaljevanju so se udeleženci srečanja dotaknili tudi aktualnih tem v kmetijstvu. Razprava je po navedbah ministrstva zajela številne izzive, s katerimi se soočajo vinogradniki, oljkarji in sadjarji v Goriških brdih.

Med drugim so govorili o nedavno sprejetem zakonu o vinu, pri čemer je ministrica vinogradnikom in vinarjem med drugim predstavila časovnico sprejemanja podzakonskih aktov.

