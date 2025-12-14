Bijol po prvem prejetem zadetku na klop, Man City suveren

Na Otoku se igra 16. krog angleškega prvenstva, Jaka Bijol je z Leeds Unitedom remiziral (1:1) proti Brentfordu, Slovenec, ki je tekmo začel v prvi postavi, pa je bil zamenjan v 73. minuti oziroma prejetem zadetku, ob katerem ni najbolje posredoval. Najbližja zasledovalca Arsenala, Manchester City in Aston Villa, sta brez praske opravila z nalogama v Londonu. Kdaj pa se bo na zelenice vrnil Benjamin Šeško? Poškodbo kolena je že odpravil, zdaj pa mu nagaja zastrupitev s hrano. Zaradi tega je vprašljiv za nastop v ponedeljek. Na sobotnem treningu je delal ločeno od soigralcev. V soboto je vodilni Arsenal v razburljivem srečanju ugnal Wolverhampton z 2:1, gostje pa so si zabili dva avtogola. Branilec naslova Liverpool je ugnal Brighton (2:0), številne oči pa so bile uprte v nezadovoljnega Mohameda Salaha, ki je znova sedel na klopi, nato pa po poškodbi Joa Gomeza vstopil v igro v 26. minuti in prispeval podajo za drugi zadetek.

V nedeljo sta do zmag prišla glavna zasledovalca vodilnega Arsenala, Manchester City in Aston Villa. Sinjemodri so s 3:0 zmagali na gostovanju pri Crystal Palacu. Erling Haaland je svojo ekipo v 41. minuti povedel v vodstvo, na 2:0 je v 69. povišal Phil Foden, končni izid pa je s svojim drugim zadetkom, tokrat z bele pike, postavil Haaland.

Erling Haaland je že pri 17 zadetkih. Foto: Reuters

Bolj razburljivo je bilo na London stadionu, kjer je Aston Villa proti West Hamu, ki je sicer zadel že v prvi minuti, dvakrat zaostajala, a na koncu prišla do polnega izkupička. Odločilni zadetek za tri točke je v 79. minuti dosegel Morgan Rogers.

Notthingham Forest je s 3:0 premagal Tottenham, z dvema goloma in asistenco je bil junak tekme Callum Hudson-Odoi. Sunderland je bil na svoj način z 1:0 boljši od Newcastla, tekmo je odločil avtogol Nicka Woltemadeja v 46. minuti.

Arsenal po drami do zmage

Nogometaši Arsenala, vodilne ekipe angleškega prvenstva, so v 16. krogu doživeli pravo dramo. V srhljivi končnici so pred svojimi navijači proti prepričljivo najslabšem moštvu lige, vendarle prišli do treh točk, potem ko so si gosti zabili dva avtogola.

Prvega v 70. minuti, ko je bil nesrečnik vratar Sam Johnstone, Bukayu Saka je neposredno iz kota zadel vratnico, od katere se je žoga najprej odbila v vratarja, od njega pa v mrežo.

Tako si je dal duška vratar Arsenala David Raya po drugem avtogolu gostov, po katerem je postalo jasno, da bodo topničarji osvojili pomembne tri točke v boju za naslov. Foto: Reuters

V 90. minuti je Tolu Arokodare z glavo izenačil, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je prišlo do novega avtogola, po predložku Sake z desne strani je svojega vratarja nesrečno z glavo premagal Yerson Mosquera.

Liverpool do zmage, Salah vstopil in podal

Mohamed Salah je znova začel dvoboj na klopi. V igro je vstopil po 26 minutah, nato pa prispeval podajo. Po tekmi se bo odpravil v Afriko, saj bo z Egiptom nastopil na afriškem pokalu narodov. Foto: Reuters

Liverpool je pred gostovanjem neugodnega Brightona zadnji dve tekmi igral neodločeno, tokrat pa vendarle zmagal. Junak tekme je bil Hugo Ekitike, ki je dosegel oba gola.

Najprej je že v 45. sekundi tekme izkoristil veliko napako gostujoče obrambe, ki je njegovi ekipi, natančneje Joeju Gomezu, podarila žogo, v drugem polčasu pa ga je tekmečeva obramba po kotu povsem pozabila v kazenskem prostoru, kar je kaznoval z natančnim strelom z glavo.

Francoz Hugo Ekitike je popeljal Liverpool v vodstvo zgolj po 45 sekundah. Podajo je prispeval Joe Gomez. Ekitike je dosegel tudi drugi gol za rdeče. Foto: Reuters

Modri boljši od Evertona

Cole Palmer je dosegel prvi zadetek za Chelsea. Foto: Reuters Svetovni klubski prvak Chelsea pred gostovanjem Evertona ni zmagal na treh zadnjih prvenstvenih tekmah, izgubil pa je tudi zadnjo tekmo v ligi prvakov. Tako je zmago za boljše vzdušje v ekipi nujno potreboval, vroči Everton pa zanj ni predstavljal lahke naloge in je tudi ni imel.

Everton, predvsem njegov zvezdnik Jack Grealish, je imel veliko priložnosti, da bi iztržil ugodnejši izid, gola pa prejel v obdobju svoje največje premoči. Oba v prvem polčasu, v 21. minuti je Malo Gusto lepo našel Cola Palmerja, ki je sam pritekel pred reprezentančnega kolega, vratarja Jordana Pickforda in ga tudi premagal.

V sodnikovem dodatku se je Gusto še sam vpisal med strelce, izkoristil je lepo podajo Pedra Neta, ki je gostujoči obrambi pobegnil po desni strani. Gosti so v drugem polčasu zadeli tudi vratnico, sreče je zmanjkalo Ilimanu Ndiayeu.

Šeško bi se lahko vrnil, a ...

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško po poškodbi kolena, ki jo je staknil pred dobrim mesecem dni na gostovanju pri Tottenhamu, še ni zaigral na Otoku. V zadnjem obdobju ni manjkalo neuradnih napovedi o tem, da bi se lahko vrnil na igrišče sredi decembra, najverjetneje že na domači tekmi z Bournemouthom.

Ta scenarij bi bil lahko še kako uresničljiv, saj je Šeško odpravil poškodbo kolena. O tem je spregovoril tudi trener Ruben Amorim, ki bi mu pomoč slovenskega napadalca prišla še kako prav, a iz te moke, vsaj kar zadeva nastop v ponedeljek, verjetno žal ne bo kruha. Šešku je namreč znova zagodlo zdravje, tokrat ga je od igrišč oddaljila zastrupitev s hrano.

Ruben Amorim je na dobri poti, da United popelje v Evropo. Rdeči vragi na lestvici zasedajo šesto mesto. Foto: Reuters

"Pred tekmo bomo imeli še dva treninga. Videli bomo, kako se bo Benjamin počutil," je na novinarski konferenci v petek poudaril portugalski strateg, ki želi rdeče vrage vrniti na pot stare slave. Poleg Šeška, ki je tako vprašljiv za ponedeljkov nastop, bosta pri Unitedu zanesljivo manjkala Harry Maguire in Matthijs de Ligt, dvoboj pa bo tudi v znamenju afriških legionarjev. To bo namreč še zadnja tekma, na kateri bi lahko pred odhodom na črno celino zaigrali Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui in Amad Diallo.

Bryan Mbeumo bo v prihodnjih tednih zastopal Kamerun na afriškem prvenstvu. Foto: Reuters

Kamerunec Mbeumo je prvi strelec Uniteda v tej sezoni, zaradi nastopa na afriškem pokalu narodov, ki traja od 21. decembra do 18. januarja, pa bi ga lahko v Manchestru pogrešali kar dolgo. Zato bi bila za rdeče vrage še toliko bolj dobrodošla vrnitev Šeška. Do takrat bosta pod največjim pritiskom v napadu Matheus Cunha in Joshua Zirkzee.

Angleško prvenstvo, 16. krog:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek, 15. december:

Lestvica: