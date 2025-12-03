Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Srebrna nit zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji za ponovno glasovanje

Zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja | Foto STA

Foto: STA

Srebrna nit je na DVK vložila ugovor zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V njej so sodelovale organizacije, ki niso bile organizator kampanje, nasprotniki zakona pa so z neresnicami izkrivljali dejansko stanje, kar je vplivalo na izid, menijo. Predlagajo ponovno glasovanje.

"Dokler imamo določena pravila, zakon, ki ureja referendumsko kampanjo, jih moramo spoštovati vsi, tako ena kot druga stran, saj le tako lahko zagotovimo enakost orožij obeh polov," je na novinarski konferenci dejala predsednica Srebrne niti Irena Žagar. Kot je pojasnila, kampanja po njihovem mnenju ni bila korektna in poštena v vseh primerih in je vplivala tudi na rezultat referenduma, zato so na Državno volilno komisijo (DVK) vložili ugovor.

Novinarska konferenca koalicije in društva Srebrna nit
"Nismo zagovorniki kulture smrti"

Dva razloga za ugovor

Bogdan Biščak iz Srebrne niti je pojasnil, da so ugovor vložili iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da so v kampanji sodelovale Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki se niso registrirale kot organizator kampanje, kar je sicer po zakonu o volilni in referendumski kampanji obvezno. Kampanjo, ki so jo te organizacije vodile v verskih objektih in javnih zavodih, je označil za netransparentno in neenakopravno, saj da so jo lahko v teh objektih "vodili brezplačno, te možnosti pa drugi organizatorji niso imeli".

Referendum. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna skrinjica. Glasovanje.
Prešteti tudi glasovi po pošti, izid referenduma ostaja enak

Drugi razlog za vložitev ugovora pa je po Biščakovih pojasnilih to, da so organizatorji kampanje na strani nasprotnikov zakona v kampanji izrekli vrsto neresnic, s katerimi so izkrivljali dejansko stanje oz. vsebino zakona. Med drugim so trdili, da zakon omogoča evtanazijo duševno bolnih, revnih, invalidov, otrok, da se svojcev o postopku ne obvešča, lagali so o tem, kako se ta pravica obravnava in širi v drugih državah, "vse to pa so podkrepili z izjemno nasilno in lažnivo retoriko, da gre za zastrupljanje, za evtanazijo", je navedel Biščak.

Poudaril je, da gre po njihovem mnenju za kršitve, ki bi lahko privedle do drugačnega izida glasovanja in zato predlagajo, da se referendum razveljavi in izvede ponovno glasovanje. Če bodo kršitve in laži ostale brez posledic, bomo po njegovih besedah v državi "dali licenco za laganje vsem, ki bodo to želeli".

Spodkopavanje demokracije

Ob tem je pojasnil, da ugovor vlagajo na podlagi 51. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki dovoljuje vložitev ugovora na DVK tako zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov kot nepravilnosti v referendumski kampanji. Spomnil je, da je bila sprememba omenjene zakonske določbe sprejeta po ugotovljeni neskladnosti zakona z ustavo, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče ob presoji pritožbe zaradi nepravilnosti v kampanji pred referendumom o drugem tiru. Ustavno sodišče je tedaj postavilo kriterije, s katerimi se presoja, ali je bila referendumska kampanja poštena, vrhovno sodišče pa je tedaj referendumski izid razveljavilo.

Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju
Analitik Banjac presenečen nad rezultatom referenduma, za koalicijo ne napoveduje večjih posledic

Po besedah Andreja Pleterskega iz Srebrne niti jih "ne boli, da je bilo glasov proti uveljavitvi zakona več kot glasov za", ampak jih skrbi "način, kako se je zgodila ta večina". "Ta način spodkopava demokracijo v naši državi," meni.

"Lahko si predstavljamo, da je referendumska kampanja kot neka športna tekma, kjer nastopata dve moštvi, ampak v športu si težko oziroma si sploh ne moremo predstavljati, da bi taka tekma potekala brez sodnikov in brez pravil. Ampak natančno to se je zgodilo zdaj v tem primeru," je pojasnil. Opozoril je, da se to dogaja nekaj mesecev pred volitvami, kjer bodo imeli, če se sistem ne določi jasneje, ponovno večjo možnost tisti, ki spretneje lažejo.

Franci Kek
Angel varuh Aleš Primc?
Bogdan Biščak Andrej Pleterski Srebrna nit referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
