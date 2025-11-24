Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
6.18

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
zakonodajni referendum referendum referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 6.18

22 minut

Po nedeljskem referendumu danes še štetje glasov po pošti

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Referendum. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna skrinjica. Glasovanje. | Danes bodo okrajne volilne komisije štele še glasove, oddane po pošti v Sloveniji, ki pa izida referenduma ne morejo več spremeniti. | Foto STA

Danes bodo okrajne volilne komisije štele še glasove, oddane po pošti v Sloveniji, ki pa izida referenduma ne morejo več spremeniti.

Foto: STA

Po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bodo okrajne volilne komisije danes štele še glasove, oddane po pošti v Sloveniji, ki pa izida referenduma ne morejo več spremeniti. Pričakovati je tudi, da se bodo danes še vrstili odzivi in analize referendumskega dogajanja.

Volivke in volivci so na nedeljskem zakonodajnem referendumu odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Proti uveljavitvi zakona je glasovalo 369.089 volivcev oziroma 53,43 odstotka, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo 321.729 oziroma 46,57 odstotka tistih, ki so glasovali. Hkrati so nasprotniki zakona dosegli tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je namreč na referendumu zavrnjen, če sta izpolnjena dva pogoja – če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če obenem proti glasuje najmanj petina vseh volivcev. Volilna udeležba je bila skoraj 41-odstotna.

Odzive na referendumsko zavrnitev zakona je pričakovati tudi danes

Po zavrnitvi zakona na referendumu so nasprotniki zakona poudarjali, da je zmagalo življenje in da bo treba čim prej urediti celovito in dostopno paliativno oskrbo. Njegovi podporniki pa so vidno razočarani napovedali, da bodo nadaljevali prizadevanja za zakonsko ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Zlasti opozicijske stranke so izpostavljale tudi, da je referendumski rezultat poraz vladne koalicije, medtem ko so v koaliciji poudarili, da referendum ni bil izrekanje o koaliciji, ampak izključno o osebnem vprašanju. Premier Robert Golob pa je zagotovil, da vladne koalicije referendumski rezultat ne bo ustavil.

Odzive na referendumsko zavrnitev zakona je pričakovati tudi danes.

Referendum. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna skrinjica.
Novice Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja padel
Izjava članov straqnke SDS ob referendumu o vladi, RTVju in oskrbi. Branko Grims, Alenka Jeraj, Zvonko Černač.
Novice SDS: Volivci so pokazali, da je življenje sveto in nedotakljivo
Robert Golob
Novice Golob: Izziv, ki ga rešujemo, ostaja
Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju
Novice Analitik: večjih posledic za vladno koalicijo ne bo
zakonodajni referendum referendum referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.