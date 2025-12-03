Pokalna vročica: danes bo izpadel najmanj en prvoligaš!

Danes bodo znani še trije četrtfinalisti nogometnega pokala. Kdo se bo pridružil Aluminiju, Dekanom, Fužinarji in Brinju? Začelo se ob 13. uri v Ljubljani in Radomljah. Bravo bo na Kodeljevem gostil drugoligaša iz Velenja, mlinarji pa na svojem stadionu Primorje. Ob 18. uri se bosta v prekmurski poslastici spopadli Mura in drugoligaški jesenski prvak Nafta. Vrhunec osmine finala v pokalu predstavlja četrtkov spopad med Olimpijo in Celjem.

Sreda, 3. december:

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinjem, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.

Začenja se ob 13. uri, nato spektakel v Prekmurju

Radomljani bodo gostili Ajdovce na svojem stadionu. Foto: Aleš Fevžer Danes se bo poslovil vsaj še eden prvoligaš. Radomlje bodo na svojem stadionu, na katerem lahko igrajo tekme pokalnega tekmovanja, ne pa tudi prvoligaških srečanj (slednja igrajo v Domžalah), pričakale Primorje. Mlinarji so v tej sezoni v 1. SNL premagali Ajdovce na obeh prvoligaških tekmah. Se jim bo izšlo tudi danes?

Dvoboj se bo začel že ob 13. uri, zmagovalca pa čaka lepa nagrada, saj se bo v četrtfinalu pomeril z drugoligašem Jadran Dekani. V času kosila bo potekal tudi obračun med Bravom in velenjskim Rudarjem. Mladi ljubljanski klub je v 1. SNL padel v rezultatsko krizo, a še vedno vztraja v zgornji polovici razpredelnice, knapi pa so se v drugi ligi utrdili na varni sredini lestvice. Danes so tako favoriti varovanci Aleša Arnola, srečanje pa bo potekalo na Kodeljevem.

Amadej Maroša, nekdanji ljubljenec navijačev Mure, bo danes skušal prekrižati načrte črno-belim. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ob 18. uri bo Mura v prekmurski poslastici gostila vodilnega drugoligaša Nafto, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša. "Pričakujem težko tekmo. Upam, da bo veliko gledalcev, dobro navijanje in zanimiva tekma. Derbi kot derbi. Napredovanje v pokalu je pomembno, zato bomo naredili vse, da gremo dalje," pred srečanjem sporoča Maroša. Obeta se torej spektakel, ki bo v Fazanerijo zagotovilo privabil več tisoč ljubiteljev nogometa.

Tekma sezone za Olimpijo, Celje brez kapetana

Ko sta se Federico Bessone in Albert Riera prvič pomerila na tekmi 1. SNL v Celju, ni bilo zadetkov. Foto: Jure Banfi V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.

Celjani imajo za razliko od zmajev opravka z zahtevnim ritmom, saj nastopajo tudi v Evropi, v zadnjem obdobju pa imajo nemalo težav s poškodbami igralcev. Na zadnji tekmi proti Kopru (1:1) si je poškodoval ramo kapetan Žan Karničnik, kar je velik udarec za Celjane, preventivno pa sta na tistem srečanju manjkala prvi strelec Franko Kovačević in borbeni Španec Juanjo Nieto.

Žan Karničnik bo zaradi poškodbe rame izpustil zelo pomembno gostovanje Celja v Stožicah. Foto: Jure Banfi

Zmagovalec pokalnega derbija v Stožicah se bo v četrtfinalu pomeril z drugoligaškem jesenskim podprvakom Brinje Grosuplje, ki je v osmini finala po podaljšku izločil Bistrico (2:1). Dišalo je že po zmagi gostov, ki jih vodi Robert Pevnik, a je Nikola Jovičević poskrbel za preobrat. Nekdanji up Olimpije, ki je v prvi ligi nabiral izkušnje pri Muri in Domžalah, je najprej v 89. minuti izsilil podaljšek, nato pa v 121. minuti popeljal gostitelje med najboljših osem.

Kidričani opravičili vlogo favorita

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi

Kot prvi se je v četrtfinale pokala uvrstil Aluminij, ki je vodilno ekipo nižjeligaške pomurske lige premagal s 7:1. Vprašanje zmagovalca je rešil že po prvem polčasu, ki ga je dobil s 5:1, gostom je z golom Jana Hartmana uspelo le znižati na 1:2. Dva gola je za domače dosegel Adriano Bloudek, dva gola so si igralci Polane zabili kar sami.

V četrtfinale sta se uvrstila tudi drugoligaš Jadran Dekani, ki je bil z 2:0 boljši od Malečnika, ter Fužinar, ki je v koroško-štajerskem obračunu kar s 5:0 odpravil Rače.

Četrtfinalni pari: Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje

Radomlje/Primorje - Jadran Dekani

Aluminij - Fužinar

Bravo/Rudar Velenje - Mura/Nafta

Pokal Pivovarna Union, osmina finala:

Torek, 18. november:

Sreda, 19. november:

Četrtek, 27. november:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: