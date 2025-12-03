Izšel je novi Telefonski imenik Slovenije

Na voljo je nova izdaja Telefonskega imenika Slovenije 2026, ki prinaša najnatančnejše kontaktne podatke pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji. Imenik je dostopen na DVD (Etis) in na spletu prek platforme itis.si, kjer se podatki dnevno osvežujejo.

Telefonski imenik Slovenije je edini uradni in univerzalni telefonski imenik v Sloveniji. V Telefonskem imeniku Slovenije 2026 je na voljo več kot 300 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. Poleg telefonskih številk in kontaktnih podatkov vsebuje tudi mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, program za obdelavo podatkov, interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, informacije o izdelkih in storitvah, plačilne metode …). Uporabnikom ponuja tudi možnost preproste preverbe objave prepovedi uporabe kontaktnih podatkov za klice posameznega naročnika v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Najnatančnejši kontaktni podatki in edine prave rumene strani v Sloveniji so na voljo na strani itis.si, ki je osvežena vsak dan. Telefonski imenik Slovenije na DVD izide dvakrat letno, in sicer spomladi ter jeseni.

Etis je na voljo v treh različicah:

- enouporabniška različica omogoča namestitev na en računalnik,

- mrežna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem ter omogoča namestitev na strežnik lokalnega omrežja in uporabo na vseh v mrežo povezanih računalnikih,

- večlicenčna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem, ki želijo TIS na DVD namestiti na več različnih računalnikov, ki med seboj niso povezani v lokalno mrežo.

Še vedno dostopne zadnje knjižne izdaje

Za uporabnike, ki še vedno potrebujejo tiskano različico, je na voljo TIS 2024 – dodatek (k izdaji 2023). V tej izdaji, ki je izšla v eni knjigi, so objavljene le spremembe kontaktnih podatkov od izdaje TIS 2023. Telefonski naročniki vseh operaterjev so razdeljeni po omrežnih skupinah:

PK 01/07 (Ljubljana + Novo mesto),

PK 02/03 (Maribor + Murska Sobota + Celje + Trbovlje),

PK 04/05 (Kranj + Koper + Nova Gorica).

Dodatek vsebuje bele strani s kontaktnimi podatki fizičnih in pravnih oseb, ki so soglašali z objavo, ter rumene strani s kontaktnimi podatki o dejavnostih pravnih oseb.

TIS 2024 je na voljo brezplačno – uporabniki morajo poravnati le stroške poštnine v višini 4,57 evra z DDV. Naročilo lahko uporabniki oddajo prek spletne naročilnice ali s klicem na brezplačno številko 080 30 00.