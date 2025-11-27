Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Četrtek,
27. 11. 2025,
13.31

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Matej Pečovnik OnkoMan Telekom Slovenije Xiaomi donacija digisvet

Četrtek, 27. 11. 2025, 13.31

30 minut

Donacija društvu Onkoman

Telekom Slovenije in Xiaomi tudi letos z donacijo podpirata moško zdravje

Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
donacija, Telekom Slovenije, Xiaomi, OnkoMan | Donacijo Telekoma Slovenije in družbe Xiaomi so predsedniku društva Onkoman Mateju Pečovniku predali vodja prodajne mreže Xiaomi Slovenija Sebastijan Sajovic, vodja marketinga Vama Trade Povšič & Co Petra Pelicon ter regijski vodji prodajnih mest Telekoma Slovenije Lara Pintarič in Blaž Zidar. | Foto Bojan Puhek

Donacijo Telekoma Slovenije in družbe Xiaomi so predsedniku društva Onkoman Mateju Pečovniku predali vodja prodajne mreže Xiaomi Slovenija Sebastijan Sajovic, vodja marketinga Vama Trade Povšič & Co Petra Pelicon ter regijski vodji prodajnih mest Telekoma Slovenije Lara Pintarič in Blaž Zidar.

Foto: Bojan Puhek

Telekom Slovenije in Xiaomi sta društvu OnkoMan predala donacijo v višini pet tisoč evrov za podporo programov ozaveščanja in pomoči moškim z rakom ter njihovim bližnjim.

Donacijo so predsedniku društva Onkoman Mateju Pečovniku predali vodja prodajne mreže Xiaomi Slovenija Sebastijan Sajovic, vodja marketinga Vama Trade Povšič & Co Petra Pelicon ter regijski vodji prodajnih mest Telekoma Slovenije Lara Pintarič in Blaž Zidar. Predstavniki so na podelitvi nosili majice z brki, simbolom gibanja za ozaveščanje o moškem zdravju.

Večletno dobrodelno sodelovanje

Telekom Slovenije in Xiaomi že več let novembra skupaj izvajata dobrodelno kampanjo Modri Fon novembra, v okviru katere sta doslej društvu OnkoMan prispevala skupaj 25 tisoč evrov. Te donacije so omogočile neprekinjeno izvajanje programov preventive in podpore bolnikom skozi vse leto.

Letos so v društvu OnkoMan posebno pozornost namenili raku prostate, ki je najpogostejši rak pri moških. Po 50. letu starosti se tveganje zanj poveča, zato moške spodbujajo k udeležbi v presejalnih programih Svit in Peter, ki sta v Sloveniji brezplačna. S kampanjo SMS fotru in mu reši lajf nagovarjajo moške, naj povabijo očete in sorodnike na preventivne preglede ter spodbujajo redno samopregledovanje – od trenutka, ko jim zrastejo prvi brki.

Goran Mudrovčić, Matej Pečovnik, Bojan Šturm
Novice V modrem novembru Telekom Slovenije in Xiaomi skupaj za zdravje moških

"Donacija pomeni zaupanje, partnerstvo in skupno odgovornost"

"Iskrena hvala Telekomu Slovenije in ekipi Xiaomi – z vajino pomočjo smo dosegli več kot 20 tisoč ljudi mesečno, izvedli 25 dogodkov po vsej Sloveniji in spodbudili številne moške k preventivnim pregledom," je ob prevzemu donacije povedal predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik. "Vaša donacija pomeni zaupanje, partnerstvo in skupno odgovornost za boljšo prihodnost moških."

Do konca meseca sta na prodajnih mestih in v spletni trgovini Telekoma Slovenije na voljo dobrodelna mobitela Redmi Note 14 Pro 5G in Redmi Note 14 Pro+ 5G z darilom (brezžičnim zvočnikom).

Matej Pečovnik OnkoMan Telekom Slovenije Xiaomi donacija digisvet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.