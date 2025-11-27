Telekom Slovenije in Xiaomi tudi letos z donacijo podpirata moško zdravje

Telekom Slovenije in Xiaomi sta društvu OnkoMan predala donacijo v višini pet tisoč evrov za podporo programov ozaveščanja in pomoči moškim z rakom ter njihovim bližnjim.

Donacijo so predsedniku društva Onkoman Mateju Pečovniku predali vodja prodajne mreže Xiaomi Slovenija Sebastijan Sajovic, vodja marketinga Vama Trade Povšič & Co Petra Pelicon ter regijski vodji prodajnih mest Telekoma Slovenije Lara Pintarič in Blaž Zidar. Predstavniki so na podelitvi nosili majice z brki, simbolom gibanja za ozaveščanje o moškem zdravju.

Večletno dobrodelno sodelovanje

Telekom Slovenije in Xiaomi že več let novembra skupaj izvajata dobrodelno kampanjo Modri Fon novembra, v okviru katere sta doslej društvu OnkoMan prispevala skupaj 25 tisoč evrov. Te donacije so omogočile neprekinjeno izvajanje programov preventive in podpore bolnikom skozi vse leto.

Letos so v društvu OnkoMan posebno pozornost namenili raku prostate, ki je najpogostejši rak pri moških. Po 50. letu starosti se tveganje zanj poveča, zato moške spodbujajo k udeležbi v presejalnih programih Svit in Peter, ki sta v Sloveniji brezplačna. S kampanjo SMS fotru in mu reši lajf nagovarjajo moške, naj povabijo očete in sorodnike na preventivne preglede ter spodbujajo redno samopregledovanje – od trenutka, ko jim zrastejo prvi brki.

"Donacija pomeni zaupanje, partnerstvo in skupno odgovornost"

"Iskrena hvala Telekomu Slovenije in ekipi Xiaomi – z vajino pomočjo smo dosegli več kot 20 tisoč ljudi mesečno, izvedli 25 dogodkov po vsej Sloveniji in spodbudili številne moške k preventivnim pregledom," je ob prevzemu donacije povedal predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik. "Vaša donacija pomeni zaupanje, partnerstvo in skupno odgovornost za boljšo prihodnost moških."

Do konca meseca sta na prodajnih mestih in v spletni trgovini Telekoma Slovenije na voljo dobrodelna mobitela Redmi Note 14 Pro 5G in Redmi Note 14 Pro+ 5G z darilom (brezžičnim zvočnikom).