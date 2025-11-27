Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
15.16

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Četrtek, 27. 11. 2025, 15.16

1 ura, 7 minut

V Sovi glede novih pooblastil opozarjajo na varovalke in primerljivo ureditev v članicah EU

R. K., STA

Predlog novele zakona o Sovi predvideva, da bi agencija lahko pridobivala in vrednotila podatke ter posredovala informacije iz tujine ali v povezavi z njo, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih ali gospodarskih interesov Slovenije.

Predlog novele zakona o Sovi predvideva, da bi agencija lahko pridobivala in vrednotila podatke ter posredovala informacije iz tujine ali v povezavi z njo, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih ali gospodarskih interesov Slovenije.

Foto: STA

V Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) ob kritikah novih pooblastil, ki jih predvideva predlog novele zakona o Sovi, opozarjajo na varovalke. Poudarjajo, da se posebne oblike pridobivanja podatkov lahko izvajajo samo ob največjih grožnjah nacionalni varnosti in da gre za ureditev, primerljivo tisti v drugih članicah EU. Ob tem dodajajo, da ni zanemarljivo, da je trenutna ocena teroristične ogroženosti v Republiki Sloveniji srednja, kar pomeni, da je mogoče, da se bo nasilno teroristično dejanje zgodilo.

V odgovoru za STA so se odzvali na kritike novele, ki jo je vlada v DZ posredovala v začetku meseca. Prepričani, da predlagane spremembe grobo širijo nadzor nad državljani in kršijo njihove temeljne ustavne pravice, so v inštitutu Danes je nov dan pripravili tudi posebno spletno kampanjo z naslovom Ali mi Sova prisluškuje?. V Piratski stranki pa proti novim pooblastilom Sove zbirajo podpise.

Ocena teroristične ogroženosti v Sloveniji je srednja

V Sovi odgovarjajo, da predlog zakona "nikakor ne omogoča neomejenega posega v zasebnost ljudi, zlorabe njihovih osebnih podatkov in izgube dostojanstva ter nikakor ne služi pritiskom, ki lahko omejijo svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, saj se posebne oblike lahko izvajajo samo ob največjih grožnjah nacionalni varnosti Republike Slovenije, ki so taksativno določene v predlogu zakona, in le na podlagi odredbe predsednika vrhovnega sodišča". Poleg vseh dosedanjih oblik nadzora predlog predvideva tudi posebnega pooblaščenca za nadzor.

Ob tem pojasnjujejo, da je namen predlaganih sprememb zagotoviti učinkovitost delovanja agencije na obveščevalno-varnostnem področju glede na stanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih sredstev in tehnološkega razvoja nasploh. Predlagane novosti pa so po njihovih navedbah primerljive z obveščevalno-varnostmi službami držav članic EU in odziv na ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.

"Ni zanemarljivo, da je trenutna ocena teroristične ogroženosti v Republiki Sloveniji srednja, kar pomeni, da je mogoče, da se bo nasilno teroristično dejanje zgodilo," so se še odzvali v Sovi.

So vključene vse varovalke, ki bi onemogočile zlorabo?

Spletni portal N1 medtem poroča, da DZ predloga novele zakona o Sovi na decembrski seji še ne bo obravnaval. Kot navaja, se je za preložitev zavzela poslanska skupina Svoboda, kot razlog pa navedla, da je potreben še en razmislek, ali so v predlagano novelo res vključene vse varovalke, ki bi onemogočile zlorabe.

Predlog novele zakona o Sovi predvideva, da bi agencija lahko pridobivala in vrednotila podatke ter posredovala informacije iz tujine ali v povezavi z njo, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih ali gospodarskih interesov Slovenije. Agencija lahko zdaj to počne le za podatke in informacije iz tujine. Uvaja tudi uporabo IMSI-lovilca ter neposredni dostop do podatkov telekomunikacijskega sredstva za beleženje komunikacijskega prometa na sredstvu.

