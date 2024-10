Direktor Cie na obisku pri šefu Sove

Direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (Cia) William Burns se je danes med obiskom v Sloveniji srečal z direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joškom Kadivnikom, so sporočili s Sove. Šefa obveščevalcev sta potrdila odlično sodelovanje in izmenjala poglede na aktualne varnostne izzive.

William Burns in Joško Kadivnik sta se na delovnem srečanju strinjala, da so partnerski odnosi med službama in državama izjemnega pomena za doseganje skupnih interesov in ciljev na varnostnem področju ter da sta za učinkovito obveščevalno delovanje na tem področju nujna partnersko povezovanje ter na zaupanju osnovan profesionalni odnos, so po srečanju sporočili s Sove.

Kolega sta v pogovoru izmenjala tudi ocene in stališča o aktualnih varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu.

Danes se je na obisku v Sloveniji mudil direktor ameriške Cie William Burns, ki je z direktorjem Sove Joškom Kadivnikom izmenjal ocene in stališča o aktualnih varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, Ukrajini in kriznih žariščih. pic.twitter.com/ktPMS9Rnof — Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (@SOVA_SLO) October 1, 2024

Eden od zadnjih Burnsovih obiskov v bližnji regiji Zahodnega Balkana je bil avgusta, ko se je mudil v Sarajevu in nato še v Beogradu.